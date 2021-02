USKORO KREĆU PRIJAVE ZA APN KREDITE: Pogledajte koji su uvjeti, ali i detalje novog javnog poziva

Oglas će trajati sve do utroška osiguranih sredstava, koji iznose 50 milijuna kuna

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat najavio je da se u prvoj polovini ožujka očekuje objava javnog poziva za subvencionirane stambene kredite građanima, za što se ove godine planira utrošiti 50 milijuna kuna, priopćeno je u utorak iz Ministarstva.

Ministar Horvat je zajedno s predstavnicima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) održao inicijalni sastanak s predstavnicima banaka koje su dosad sudjelovale i pratile pozive za subvencioniranjem stambenih kredita.

Nakon što su na prijedlog vlade Republike Hrvatske u prosincu 2020. godine u saboru usvojene izmjene i dopune Zakona o subvencioniranju stambenih kredita produljen je rok provođenja ove poticajne mjere za mlade sve do 2023. godine.

Za sve zainteresirane kreditne institucije unutar sljedeća dva tjedna bit će objavljen javni poziv za dostavu ponuda vezanih za visinu kamatnih stopa, što je ujedno i prvi korak prema raspisu novog javnog poziva za građane, navodi se u priopćenju.

„Nakon što budu provedene sve potrebne pripremne radnje, očekujemo da bi javni poziv prema građanima mogao biti otvoren u prvoj polovici mjeseca ožujka. S obzirom da je svrha ovog Zakona poticati demografsku obnovu društva, urbanu regeneraciju naselja te smanjenje odlazaka broja mladih obitelji, ovaj će poziv biti otvoren sve do utroška planiranih sredstava za subvencioniranjem, što u 2021. godini iznosi 50 milijuna kuna“, istaknuo je ministar Horvat.

Koji su uvjeti za ovakve kredite?

Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita omogućeno je subvencioniranje mjesečnog iznosa rate ili anuiteta korisnika kredita za stambeni kredit koji uzimaju kod kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno za izgradnju kuće, a sve u svrhu rješavanja stambenog pitanja. Od početka provedbe ove mjere, od 2017. godine, pa zaključno s posljednja dva poziva u ožujku i rujnu 2020. godine, odobreno je o 17.526 zahtjeva za subvencioniranjem.

U APN-u se svakodnevno zaprimaju novi zahtjevi za dodatnim subvencioniranjem radi rođenja djeteta, stoji u priopćenju. Zbog toga se ta mjera ujedno smatra važnom u segmentu poticanja demografske obnove. Od 2017. godine do danas rođeno je ukupno oko 2700 djece, čime se ujedno ostvarilo pravo tim korisnicima kredita za dodatnim subvencioniranjem od 2 godine po djetetu, navodi se.

Jedan od pozitivnih trendova u tom razdoblju je i smanjenje prosječne godišnje efektivne kamatne stope (EKS), koja je za subvencionirane stambene kredite u 2020. godini iznosila 2.28 posto, što je više od jednog postotnog boda manje u odnosu na 2017. godinu, kada je ista iznosila 3.35 posto, ističe se.

Inače, po objavi javnog poziva za odabir kreditnih institucija teče rok od osam dana unutar kojih su kreditne institucije pozvane dostaviti svoju ponudu. Istekom tog roka, pristigle ponude kreću u obradu te se s odabranim kreditnim institucijama zaključuje ugovor o poslovnoj suradnji, navode iz Ministarstva.

Potom će se na mrežnim stranicama Ministarstva i APN-a objaviti popis odabranih kreditnih institucija, a zatim slijedi objava oglasa za subvencioniranje stambenih kredita prema građanima. Od tog trenutka, građani će moći prema kreditnim institucijama podnositi svoje zahtjeve, dok će one krenuti s predajom istih prema APN-u od datuma koji će biti određen u samom pozivu. Oglas će trajati sve do utroška osiguranih sredstava, odnosno do objave oglasa o prestanku.