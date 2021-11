Još je malo ostalo do Adventa koji se ove godine očekuje u novom gradskom ruhu. Glavni simbol Adventa bit će povratak u djetinjstvo i velike igračke koje će se naći na svakom koraku, među njima vojska Orašara na Gornjem gradu.

Adventsku hranu s nogu nudit će ugostitelji na svojim terasama, njih 50 je zajedno u projektu Zagreb Jingle Mingles.

"Kobasice, pa bakalar pa sve što ćemo osmišljavati, svaki ugostitelj će svaki tjedan imati nešto posebno tako da vam ne dosadi da svaki tjedan možete doći i probati nešto novo", kazala je Žaklin Troskot, predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja za RTL Danas.

Očekuje se veća zarada

Ove godine neće biti Ledenog parka na Tomislavcu, a ondje, kao i na Zrinjevcu, neće biti kućica, ali će ih biti na pet drugih lokacija. Lokacije adventskih kućica ove su godine Trg bana Jelačića, Europski trg, Bogovićeva ulica, Gajeva ulica i Strossmayerovo šetalište.

Ugostitelji i obrtnici imat će ukupno 70 kućica dok ih je 2019. bilo 220. Tada je grad zaradio 900 tisuća kuna, a sada se očekuje više od tri milijuna kuna prihoda.

"Nije bitno zaraditi jer će to ionako biti uloženo u Advent, nego da se raskrsti s netransparentnim modelom zbog kojeg je USKOK pokrenuo istragu i da se to promijeni", kazao je novi gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Igračke diljem grada

Sve bi trebalo biti spremno do 27. studenog kada će se paliti prva adventska svijeća, a manifestacija će trajati do 7. siječnja. Igračke neće biti samo predimenziorane diljem grada, već će one biti i u virtualnom obliku, putem aplikacije koja starta prvog dana adventa.

"Ideja nam dolazi iz naših radionica i tvornica igračaka koje su bile i u Zagrebu i u Hrvatskoj koje su bile poznate već od 40-tih godina prošlog stoljeća. S njima se vraćamo u naše djetinjstvo i mladost, a vraćamo se i u 2021. i u virtualnu stvarnost i kroz aplikaciju Equinox ćemo na desetak naših otvorenih zagrebačkih prostora i na trgovima uživati u tim igračkama i kroz aplikacije ponijeti ih sa sobom kući", rekla je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld.

Bienenfeld je također potvrdila da ove godine neće biti ledenog parka na Tomislavcu kao ni prošle godine, već da će taj trg biti ukrašen ledenim skulpturama klizača.