IMATE DIJETE KOJE IDE U ŠKOLU? Pripremite debelu sumu novca za sve potrepštine – evo detaljnog izračuna

Ljeto se polako približava svom kraju što znači samo jedno – počinje škola! Na iglama su i školarci, ali i roditelji koji svake godine moraju izdvojiti “debelu” sumu novaca kako bi im dijete bilo skroz opremljeno za početak školske godine. Bilježnice, pernice, torbe, obuća, odjeća – sve su to potrebni predmeti za školu koje roditelji moraju platiti, no koliko je zapravo potrebno novca za sve nabrojeno?

“Ove godine ne kupujemo udžbenike, samo radne bilježnice, s time da nemamo hrvatski trenutačno jer nije dostupan i bilježnice, tu smo si dale malo oduška pa je kupila i malo više nego što joj treba, likovna mapa i ove godine šestar, kod kuće imamo trokute”, kazala je za RTL Barbara Vlaše Roman, majka školarke Leone iz jednog riječkog trećeg razreda.

Dijete vam ide u viši razred? Platit ćete više!

Cijena školskih torbi ide i do 700 kuna, no roditelji mogu proći i jeftinije. Ono što je bitno kod školske torbe, tvrdi mama trećašice Leone, jest da je lijepa i funkcionalna jer “treba paziti na mala leđa”. Voditeljica Školske knjige u Rijeci, Slavica Vukić, kaže da su dva dana prije početka škole najudarnija u knjižari.

Gužve u knjižarama će bujati, a novčanici roditelja će se smanjiti. Do 300 kuna koštaju radne bilježnice za niže razrede osnovne škole, a pribor, likovna mapa i pisanke još toliko. Za više razrede cijena skače gotovo do tisuću kuna. I to je riječ o osnovnom što je potrebno. S druge strane, gimnazijalcima se kupuje sve. Samo udžbenici i radne bilježnice roditelje će izaći 2.000 kuna i to bez bilježnica, školskog pribora, torbe, odjeće, obuće, novca za užinu kada krene nastava, mobitela i dr.

Lakše je roditeljima školaraca u metropoli

Roditeljima školaraca u Zagrebu je lakše s kupovinom školskog pribora jer Grad daje besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih i srednjih škola. No, to nije sve jer će im ove godine Grad kupiti i radne bilježnice od ukupno 48 milijuna kuna.

“Nisu veliki troškovi opremanja djeteta za školu, teško mi je sad procijeniti, ali treba kupiti papuče, pribor za tjelesni, bilježnice, omote, ali nije to tako strašno, knjige su najveći trošak, ali to je pokriveno”, kazala je Sanda Nalis.

Nažalost, Slavonci nemaju sreće kao Zagrepčani. Osječki srednjoškolci će udžbenike i radne bilježnice kupiti sami i zato mnogi posežu za antikvarijatom jer ondje mogu nabaviti povoljnije udžbenike. Djelatnica antikvarijata u Osijeku kaže da je tamo kupovina 40 posto jeftinija u odnosu na knjižare. “Radne bilježnice za drugi razred osnovne škole oko 300 kuna. To je u skladu s normalom”, rekla je RTL-u Kristina Bojanić, majka osnovnoškolca.