U ponedjeljak, 13. rujna počinje novi popis stanovništva koji će po mnogočemu biti drugačiji od drugih. Zbog pandemije je odgođen, a bit će izveden u digitalnom obliku tako da će se građani moći sami popisati. Onima koji to ipak ne uspiju, doći će popisivači, ali ne u onolikom broju kao ranije. Njih će biti 8000, a njihova oprema za rad; laptop, maska i majica - već su spremni.

Jedna osoba može popisati cijelo kućanstvo

Građani će se moći sami popisati od 13. do 26. rujna putem sustava e-građani. Dovoljna im je najniža vjerodajnica, a jedna osoba će moći popisati cijelo svoje kućanstvo.

"To i očekujemo, da jedan roditelj kada bude popisivao sebe, popiše i svoju djecu, supružnika i sve osobe u tom kućanstvu", rekla je za RTL Lidija Brković, ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, a Katarina Litva, zamjenica koordinatorice DZS-a za Zagrebačku županiju je pojasnila: "Bitno je da nakon što uspješno ispune popisnicu da zapišu ili slikaju mobitelom kontrolnu šifru koja će služiti kao dokaz da je samo popisivanje uspješno provedeno."

Moguće uštede

Za popisivanje stanovništva država je izdvojila 117 milijuna kuna. No, što se više ljudi samo popiše, manje će novca biti potrošeno. Onima koji to ne mogu učiniti, od 27. rujna će na vrata kucati posebno educirani popisivači, koji će, umjesto obrascima, podatke prikupljati online.

Ako netko nije kod kuće, popisivač će ostaviti obavijest i doći ponovno. Za one koji se odbiju popisati, kazna je od 2000 do 5000 kuna. No, što je s onima koji nisu na svojoj adresi ili im je dom srušen u potresima?

"Svi će se popisati ondje gdje se zateknu u trenutku popisa. Tu bih posebno naglasila građane potresom pogođenih područja", poručila je Brković.

Koliko nas ima?

Svi podaci prikupljeni popisom službena su tajna. A koliko nas ima saznat ćemo do zime, kada će cijeli proces obrade i analize podataka završiti. Prema popisu iz 2011. u Hrvatskoj je živjelo 4.284.889 osoba.