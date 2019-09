USKORO KREĆE NOVI KRUG DRŽAVNIH SUBVENCIJA, BUKNULA POTRAŽNJA ZA STANOVIMA: ‘I kupci i prodavači čekali su rujan…’

Najveći interes vlada za nekretninama u Zagrebu, Splitu i Rijeci, a došlo je i do većeg broja zahtjeva iz Osijeka

Ovoga mjeseca otvara se novi krug natječaja za dodjelu državnih subvencija za kupovinu stanova i kuća. Stoga se očekuje povećana ponuda i potražnja na koju su agencije za nekretnine diljem Hrvatske već spremne.

Najveći interes vlada za nekretninama u Zagrebu, Splitu i Rijeci, a došlo je i do većeg broja zahtjeva iz Osijeka, piše portal Novac.hr.

‘Sve više se traže nekretnine što dalje od centra’

Od vlasnika agencija za kupoprodaju nekretnina iz Zagreba, Splita, Rijeke, Vukovara te s područja Like i Gorskog kotara doznaje se da su mnogi kupci odgađali kupnju nekretnine i po nekoliko mjeseci ciljajući na državne subvencije. Prodavači su na to bili spremni pa su mnogi odlučili pričekati do rujna kako bi sklopili ugovor ili su pak ciljano odlučili nekretninu staviti na prodaju netom prije nego što počinje dodjela sredstava.

Očekivano, u Zagrebu je najveći interes za subvencijama pa su ondje i najviše skočile cijene nekretnina. Boro Vujević iz agencije Opereta za Novac.hr kaže kako je puno ljudi odlučilo čekati rujan, kad kreću realizacije subvencija, kako bi kupilo prvu ili veću nekretninu. Aplicirat će svi koji zadovoljavaju uvjete, a njihov broj je otprilike jednak kao i u prošlom krugu dodjele državnih subvencija.

“Ljudi su jednako zainteresirani za male i velike stanove, tu nemamo nekog pravila, zaista, no ove godine primjećujem da se traže nekretnine što dalje od centra grada. Ponuda je dobra, a očekujem da će, kako budemo sve bliže sredini rujna, kad će se početi odobravati, rasti te da će se javiti još prodavatelja’, kazao je Vujević.

‘Ljudima je najvažnije da je kvalitetna gradnja’

U Splitu je, kaže Ivo Tadić iz agencije Benelli nekretnine, interes za subvencioniranim kreditima veći nego prošli put, a potražnja je veća od ponude.

“Traže se stanovi isključivo na području grada, dok seoska područja nikoga ne zanimaju. Ljudima je, čini mi se, važno samo da je kvalitetna gradnja”, kaže Tadić.

U Rijeci je, kažu za Novac.hr u tamošnjoj agenciji Dogma nekretnine, pojačani interes za kupnju zabilježen već krajem svibnja, a očekuju da će idućih nekoliko mjeseci prodaja biti povećana 20 do 30 posto, s vrhuncem u rujnu i listopadu.

“Najviše se traže stanovi baš u gradu, a ako ne nađu ono što traže, kupci se okreću racionalnijoj kupnji stanova na području Viškova i okolnih mjesta, gdje se mogu kupiti povoljnije nekretnine”, ističe Branko Papeš, direktor Dogma nekretnina iz Rijeke.

‘Dobro smo se pripremili kao i naši klijenti’

U Vukovaru se najviše traže obiteljske kuće i to isključivo u gradu, dok za nekretnine u okolnim selima uopće nema interesa. Ružica Duftek, vlasnica agencije Vukovarka, kaže za Novac.hr da se ondje sada traže i luksuznije kuće.

“Dobro smo se pripremili, kao i naši klijenti, i sada mnogi čekaju da krenu odobravanja. Ponuda, zapravo, nije rasla. Kod nas je to uvijek isto, ali nije bilo poskupljenja zbog ovih subvencija, kako je bilo u drugim gradovima”, kaže Duftek.

U Karlovcu, pak, traže se samo stanovi dok za kuće nitko nije zainteresiran. Đurđica Skočić iz karlovačke agencije Kairos ističe da ljudi iskazuju interes isključivo za nekretnine u gradu.

“Lani je bio dobar odaziv, a čini mi se da će tako biti i ove godine. Ponuda nije porasla, no zato nisu ni porasle cijene, što je veoma važno. Potražnja postoji, a traže se stvarno stanovi svih veličina”, kaže Skočić.

U Lici velika potražnja, a mala ponuda

Na području Like najbrojniji su upiti za nekretnine na području dva tamošnja najveća grada, Otočca i Gospića, a podjednako se traže i kuće i stanovi. Vlasnik agencije Lika nekretnine Ivan Bižanović kaže za Novac.hr da su kupci zainteresirani i za stanove od 30 kvadrata do kuća od 300 kvadrata.

“Tradicionalno imamo veliku potražnju, a malu ponudu, jer nema novogradnje baš na našem području. Kupci traže obnovljene objekte i to je zapravo jedini zajednički kriterij”, ističe Bižanović.

Vlasnik Neprom nekretnina s područja Gorskog kotara, Stjepan Podrobnik kaže kako ondje ponuda zbog subvencioniranih kredita ipak nije porasla, a time ni cijene. Štoviše, u nekim slučajevima čak su i pale. Ljude u Gorskom kotaru, kaže, najviše zanimaju vikendice, a tek potom stanovi ili kuće u Delnicama, Vrbovskom ili Čabru.

