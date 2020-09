USKORO KREĆE CIJEPLJENJE PROTIV GRIPE: Može se obaviti i u ljekarni – evo tko sve može besplatno primiti cjepivo

Ove godine je osigurano 460.000 doza cjepiva za osobe za koje je cjepivo besplatno, a prvih 200.000 doza stiže polovinom listopada dok će još 260.000 doza stići do kraja tog mjeseca

Za mjesec dana očekuje se prvo ovosezonsko cijepljenje protiv gripe, a cjepivo će baš kao i prije neće morati plaćati zdravstveni djelatnici, trudnice kao ni osjetljive skupine.

“To bi bile osobe starije životne dobi, 65 godina i stariji, također i za osobe koje su štićenici domova umirovljenika i za njihove djelatnike. Također, oni kojima preporučamo cijepljenje su osobe koje boluju od kroničnih bolesti srca i pluća, ali i bolesti metabolizma poput dijabetesa”, kaže za RTL Zvjezdana Lovrić Makarić, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

‘Koliko god cjepiva dobili, neće biti dovoljno’

Ove godine je osigurano 460.000 doza cjepiva za osobe za koje je cjepivo besplatno. Prvih 200.000 doza stiže polovinom listopada, a još 260.000 doza do kraja tog mjeseca. U tijeku je i nabava dodatnih 130.000 doza koje bi trebale stići u prosincu. Za područje Zagreba namijenjeno je oko 85.000 doza cjepiva.

“Koliko god ga dobili, neće biti dovoljno. U Zagrebu imamo 20 posto stanovnika starijih od 65 koji imaju pravo na besplatno cijepljenje protiv gripe, na 800.000 to je 160 -170.000 ljudi”, veli Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Može se cijepiti i u ljekarnama

Osobe koje se žele cijepiti, to mogu učiniti kod izabranog liječnika, u zavodima za javno zdravstvo, a lani je počeo program cijepljenja u ljekarnama. To će se nastaviti i ove sezone i to u 50 ljekarni.

“U Hrvatskoj nažalost cijepe još samo liječnici pa smo mi i prošle i ove godine u suradnji s našim partnerima liječnicima dogovorili njihov rad u ljekarnama. Oni će cijepiti i ove godine naše pacijente. Sljedeće godine ćemo nadam se imati prve ljekarnike koji će cijepiti”, kaže za RTL Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

U inozemstvu je cijepljenje u ljekarnama uobičajeno, a da bi i u Lijepoj našoj ljekarnici mogli cijepiti pacijente, treba izmijeniti Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Do tada će, u ljekarnama u dogovorenim terminima cijepiti liječnici.

