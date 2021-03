USKORO KRAJ KORONA POTPORA? Ministar Aladrović: ‘Vrlo je sporno koliko to dugo može trajati…’

‘Ne bih rekao da će ove izmjene dovesti do pada plaća, odnosno poprilično sam siguran da će uz mjerenje efikasnosti te plaće nakon izmjena Zakona i rasti’, kaže Aladrović i dodaje da je temeljni cilj izmjene ZOR-a konkurentnije gospodarstvo

Josip Aladrović, ministar rada i mirovinskog sustava, rekao je gostujući na Dnevniku HTV-a da je procedura prema izmjenama Zakona o radu (ZOR) pokrenuta te će se ticati i rada od kuće, odnosno na izdvojenom mjestu rada. Ministar je kazao kako je pandemija donijela svijest o mogućnostima rada od kuće.

“Očekujemo da će ostati kao možda pozitivan efekt pandemije da će više radnika raditi na izdvojenom mjestu rada i raditi od kuće. U skladu s time smo pokrenuli proceduru prema izmjenama Zakona o radu koji definira između ostalog i ove elemente. Očekujemo da ćemo ga realizirati tijekom sljedeće godine, ali već sada krećemo u formalne pretpostavke da izmijenimo Zakon o radu”, rekao je ministar Aladrović za HTV.

Tijekom travnja će se osnivati radne skupine, dodao je.

Ministar ne misli da će izmjene dovesti do pada plaća

Aladrović veli da očekuju da će i ovaj element ZOR-a uskladiti s najboljim europskim praksama i da će to činiti naše gospodarstvo konkurentnijim. Ministar kaže da je temeljni cilj izmjene ZOR-a upravo konkurentnije hrvatsko gospodarstvo.

“Ne bih rekao da će ove izmjene dovesti do pada plaća, odnosno poprilično sam siguran da će uz mjerenje efikasnosti te plaće nakon izmjena Zakona i rasti”, poručio je Aladrović.

Jedna od nedoumica, veli Aladrović, između Vlade, sindikata i poslodavaca, leži u tretiranju troškova koji nastaju tijekom rada doma, odnosno na izdvojenom mjestu. “Idemo prema tom smjeru da se plati određen nivo tih troškova kroz neoporezivi dio”, pojasnio je.

Koliko još proračun može izdržati potpore za očuvanje radnih mjesta?

Potpore za očuvanje radnih mjesta idu dalje i u travnju, najavila je Vlada. Aladrović kaže da se tom najavom ulazi u 14. mjesec potpora s preko 10 milijardi kuna direktnog utjecaja na ekonomiju. No, postavlja se pitanje koliko još dugo državni proračun može izdržati?

“Državni proračun ima svoje okvire i ograničenja i vrlo je sporno koliko to dugo može trajati. Bitno je naglasiti – koliko bude potrebno, toliko ćemo biti na raspolaganju, ali svi, i radnici i poslodavci, moraju biti svjesni fiskalnih ograničenja državnog proračuna (…) Jedno vrijeme smo imali kašnjenje u isplatama, ali sada smo to sanirali pa od 1. travnja kreću prijave za ožujak. Zahtjevi se mogu podnositi do 25. u mjesecu za prethodni mjesec i zato se zna dogoditi da nekome bude kasnije isplaćeno. Ali nije problem u likvidnosti”, rekao je ministar Aladrović.

Josip Aladrović je za Dnevnik HTV-a rekao kako vjeruju da će ova turistička sezona biti znatno bolja od lanjske te što bliža sezoni 2019.