Trošak pandemije, s kojom se u Hrvatskoj i svijetu borimo već više od godinu i pol dana, do jučer je iznosio ukupno 3,8 milijardi kuna, objavilo je Ministarstvo zdravstva.

Uzme li se u obzir da jedna prosječna liječnička specijalizacija stoji oko milijun kuna, to bi značilo da se tim novcem moglo platiti čak 3880 specijalizacija, da nije bilo pandemije. Gledamo li trošak cjepiva i lijekova, on iznosi 663,734.932 kune, što bi pak bile 663 specijalizacije. Troškovi zbog Covida-19 rastu s većim brojem težih oboljenja, a teže kliničke slike razvijaju se većinom kod necijepljenih.

'Relativni pritisak na necijepljene'

U nastojanju da se što više ljudi cijepi, vlade brojnih zemalja, osim promocije cijepljenja, proširuju i upotrebu Covid potvrda. One bi uskoro i u Hrvatskoj trebale dobiti širu primjenu, piše Večernji list.

"To je relativni pritisak na necijepljene da i oni ostvare tu prednost i da se cijepe. Vrlo je izvjesno da ćemo o tome razgovarati uskoro. Rekao bih da je uvođenje Covid potvrda u zdravstveni sustav i sustav socijalne skrbi uspio. Nakon nekoliko dana gotovo da nemamo onih početnih problema, nemamo nikakvih problema u poštovanju tih mjera i vrlo brzo počet će se razgovarati o eventualnom proširenju", izjavio je jučer Krunoslav Capak.

'Zašto smo uvodili potvrde ako ih ne koristimo?'

Jedan epidemiolog smatra kako je davno trebalo uvesti Covid potvrde na svim mjestima na kojima cirkulira puno ljudi.

"Zašto smo uvodili Covid potvrde ako se ne koriste? Pametnije zemlje od nas to su učinile. Covid potvrde već je trebalo uvesti u trgovačke centre, restorane, kafiće, teretane... Stalno se vodimo izlikama 'naši su ljudi ovakvi, onakvi', osluškuje se javno mnijenje, a epidemiološka nam je situacija kao i prošle jeseni, možda ne baš s tolikim brojevima, ali ne ni s puno manjim, uz tendenciju rasta u sljedećim tjednima", napominje epidemiolog i upozorava kako oklijevanje s odlukama ide na ruku antivakserskim skupinama koje upravo zbog tog podilaženja jačaju i postaju agresivnije. Ipak, ne sumnja da će unatoč oklijevanju doći do proširenja primjene Covid potvrda jer "Capak i Beroš to u protivnom ne bi izustili."