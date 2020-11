USKORO ĆE ODOBRITI PRVA CJEPIVA; Hrvatska donosi nove mjere: ‘Davno bismo mi sve zatvorili, ali od čega bismo živjeli i kako dijelili plaće’

Jučer su u Hrvatskoj zabilježena 3164 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 17814

U Hrvatskoj je jučer preminulo 49 osoba

1944 pacijenta je na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 204

Pripremaju se nove epidemiološke mjere

U svijetu je potvrđeno 56.583.049 zaraženih

Oporavilo se 39.370.986, a umrlo 1.355.147

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Meksiko se približio sumornoj granici od 100.000 umrlih

7:01 – Meksiko, najmnogoljudnija zemlja španjolskog govornog područja, blizu je brojci od 100 000 potvrđenih smrtnih slučajeva od koronavirusa, nakon što je prije nekoliko dana prešao milijun zaraženih osoba. Službeni broj smrtnih slučajeva u Meksiku od COVID-19 među najvišima je na svijetu, te na američkim kontinentima zaostaje samo za Sjedinjenim Državama i Brazilom. Prema Reutersovoj analizi, zemlja s oko 125 milijuna stanovnika u svijetu čini više od sedam posto potvrđenih smrtnih slučajeva, dok je stopa smrtnosti od gotovo 10 posto viša od bilo koje druge zemlje koja je prijavila više od milijun zaraženih osoba.

Rast broja oboljelih vjerojatno je pomoglo kronično loše financirane javnih bolnica, kao i velika siva ekonomija zbog koje su milijuni prisiljeni napuštati dom svaki dan kako bi zaradili za život. Vladini dužnosnici priznaju da objavljeni podaci predstavljaju samo dio stvarnog broja umrlih. Od početka pandemije vlada je izbjegavala izdvajanje za spašavanje tvrtki ili financijsku pomoć radnicima, što je bitno drugačije od mnogih država koje su nastojale ublažiti gospodarski udar. Podaci Ministarstva zdravstva u srijedu govore da je Meksiko dosegao 99.528 smrtnih slučajeva. Gotovo dvije trećine prijavljenih smrtnih slučajeva do sada su muškarci. Brojke samog ministarstva navode više od 15.000 dodatnih “sumnjivih” smrtnih slučajeva.

EU bi mogao odobriti prva cjepiva za mjesec dana

7:00 – Europski regulator mogao bi od sredine prosinca dati odobrenje za stavljanje na tržište cjepiva za covid-19 koje su proizveli američka razvojna tvrtka Moderna i savez Pfizer/BioNTech, rekla je u četvrtak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Europska agencija za lijekove (EMA) “svakodnevno razgovara” s američkim regulatorom FDA-om kako bi “uskladili svoje procjene” i EMA bi mogla “dati uvjetno odobrenje za stavljanje na tržište cjepiva Pfziera/BioNTecha i Moderne već od druge polovine prosinca prođu li postupci bez teškoća”, rekla je čelnica europskog izvršnog tijela nakon europskog samita. Virtualni sastanak na vrhu dvadeset sedam zemalja bio je posvećen pandemiji koronavirusa.

Moderna i Pfizer/BioNTech objavili su ovaj tjedan da su njihova cjepiva djelotvorna u 95 posto slučajeva i da će idućih dana zatražiti izvanredno odobrenje. Uspjeh dva cjepiva potaknuo je nade u završetak pandemije covida-19 koja je u svijetu odnijela 1,3 milijuna života i zadala težak udarac gospodarstvima i svakodnevnom životu. No trebat će još nekoliko mjeseci prije široke upotrebe cjepiva, iako će ga prioritetne skupine poput zdravstvenih radnika u SAD-u primiti već ove godine. Tvrtke su ponovile kako očekuju da će do kraja ove godine proizvesti 50 milijuna doza cjepiva, što je dovoljno za zaštitu 25 milijuna ljudi, a u idućoj godini do 1,3 milijardi doza.

Nove mjere u Hrvatskoj do kraja tjedna

Jučer – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak najavio je u četvrtak nakon sastanka Nacionalnog stožera civilne zaštite i predstavnika Vlade kako će nove epidemiološke mjere biti donesene do kraja tjedna. “Razgovara se o dodatnom ograničavanju broja sudionika na različitim okupljanjima, skraćivanju radog vremena u ugostiteljstvu, o obvezi poslodavaca da se organizira na rad kod kuće gdje god je to moguće i rad u smjenama, radi smanjenja mobilnosti”, rekao je Capak.

Dodao je i kako su u desetak hrvatskih županija već sada na snazi strože mjere od onih koje su trenutno na nacionalnoj razini. “Imamo visoke brojke. Činjenica je da nam brojke stagniraju ali na visokoj razini. Epidemiološki gledano imamo jednu od najviših stopa incidencije u Europi, na 23. smo mjestu na listi zemlja EU. Još uvijek pet zemalja imaju višu incidenciju od nas, a među njima je i nama susjedna Slovenija. Po mortalitetu smo na na 13. mjestu sa 282 smrti na milijuna stanovnika”, naveo je Capak

U Hrvatskoj su trenutno dvije županije na sjeveru s izrazito visokom incidencijom, a prosjek za Hrvatsku je u ovom trenutku viši od 800 na 100.000 stanovnika. “Ovoga tjedna u odnosu na prethodni rast novooboljelih iznosi 7,7 posto, dok je prošli tjedan u odnosu na tjedan dana ranije bio 4,4 posto. To je dvostruki porast s čime ne možemo biti zadovoljni”, kazao je Capak. “Što se tiče epidemiologa oni analiziraju situaciju i predlažu mjere. U Nacionalnom stožeru postoje drugi članovi koji predstavljaju druge struke i Ministarstva i rezultat toga je uvije neki dogovor i konsenzus. Što se tiče epidemiologa davno bi bilo sve zatvoreno, ali u tom slučaju pitanje je od čega bismo živjeli i kako bismo dijelili plaće”, naglasio je.

Capak je pozdravio odluku da se u Zagrebu poveća broj mjesta na kojima će se obavljati brzi antigenski testovi, no upozorio je na njihova ograničenja, odnosno mogućnost da su rezultati lažno negativni. “Oni koji će obavljat testove na licu mjesta, bili to medicinske sestre u domu, liječnici, ljekarne, moraju imati osiguranu logistiku PCR-a za sve koji ispadnu negativni. Sva ta mjesta se moraju povezati jednom platformom tako da epidemiološka služba i Nacionalni stožer na vrijeme dobije obavijest o novooboljelima”, dodao je.

U svakom slučaju, ističe Capak, brza antigenska testiranja će djelomično rasteretiti PCR testiranja te omogućiti da ljudi brže dođu do rezultata. Ravnatelj HZJZ-a Capak rekao je i da je iz Varaždinske županije stigao novi prijedlog strožih epidemioloških mjera koji će u većini biti usvojen, osim u dijelu koji se odnosi na organizaciju škola, o čemu treba odlučiti ministar obrazovanja i Povjerenstvo koje se time bavi.