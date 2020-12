USKORO ĆE IZNAD OSIJEKA LETJETI – DRONOVI: Teretni prijevoznik odlučio napraviti bazu, evo što nudi i po kojim cijenama

Letovima Dronamicsa iz Osijeka bit će obuhvaćene gotovo sve europske destinacije po cijenama od 2,89 i 3,79 eura po kilogramu paketa, ovisno o duljini trajanja leta

Dronamics je međunarodna kompanija sa sjedištima u Londonu i Sofiji koja se bavi logistikom i prijevozom tereta bespilotnim letjelicama. U ponedjeljak su predstavili prvih pet zračnih luka iz kojih će njihovi dronovi polijetati, a jedna od njih je Osijek. Ostale su belgijski Liège, talijanska Brescia, švedski Skövde i finski Seinäjoki. Kada mreža njihovih baza bude dovršena, obuhvaćat će 35 zračnih luka u 11 europskih zemalja i povezati 300 milijuna ljudi uslugom low-cost prijevoza tereta.

“Razgovori su u tajnosti započeli u ožujku ove godine. Htjeli smo nišu gdje ćemo biti prvi te gdje ćemo iskoristiti upravo nove tehnologije koje otvaraju velike mogućnosti. Ovo je prilika za Osijek u kojoj vidimo budućnost naše zračne luke u okruženju velikih”, rekao je za SiB direktor Zračne luke Osijek, Davor Forgić.

80 posto manje troškova

Dronamics će u tako u Osijeku bazirati svoju opremu za bespilotne letjelice i pružati uslugu prijevoza tereta u domaćem i međunarodnom zračnom prometu. Njihova bespilotna letjelica Black Swan može prevesti 350 kilograma tereta na udaljenosti do 2500 kilometara uz 80 posto manje troškova od uobičajenih teretnih zrakoplova. Operacije se izvode autonomno, nadziru se i upravljaju putem satelita, a cijeli sustav košta manje od cijene, primjerice, jednog sportskog automobila. Dobra je vijest što će za rad i upravljanje letovima osposobiti domaće stanovništvo.

Bagatelne cijene

Cijeli je projekt trebao zaživjeti još početkom sljedeće godine, no epidemija koronavirusa odgodila je certificiranje u Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa, pa će prvi dronovi iz Osijeka poletjeti tek početkom 2022. No, cijene prijevoza su već poznate. Tako će letovi u trajanju do četiri sata koštati 2,89 eura po kilogramu tereta. Tim se letovima mogu obuhvatiti destinacije poput Berlina, Basela, Milana, Catanije, Atene, Bukurešta ili Varšave. Nešto skuplji će biti letovi u trajanju od osam sati, koji obuhvaćaju gradove poput Barcelone, Osla, Helsinkija, Stockholma ili Londona. Oni će koštati 3,79 eura po kilogramu tereta.