Stiže prava mala revolucija! Medicinski dron nosio bi uzorke krvi otočana direktno u zadarsku bolnicu, umjesto da ih se trese automobilom do trajekta, pa trajektom do Zadra i opet autom do bolnice.

"Na otoku svaki milimetar koji se napravi je puno, a kamoli kad ti dođe dron, pa nosi takve uzorke prema Zadru", kaže za RTL Danas Silvio Sandalić iz Preko.

"Za mjesto je odlično, za svijet je dobro, ali ljudi isto idu bez veze kod doktora. Ja imam dobru krv zato što vina puno pijem i ribe jedem svaki dan", govori Nenad Kuštera iz Preko.

Ne uspiju svi nalazi

Sada se krv u Preku vadi samo ponedjeljkom pa bi svakodnevna dostava dronom bila mala revolucija za otočane. Dron bi od Preka do Zadra letio 15-ak minuta, a predviđa se da bi s otoka bilo oko četiri tisuće dostava uzoraka krvi.

"Mogućnost da će naši stanovnici moći vaditi krv na otoku svih pet dana u tjednu je definitivno jedna dobra i lijepa novost. Stvarno je jedan veliki problem kad se razbolite u utorak, pa u srijedu morate ići u Zadar vaditi krv", kaže načelnik Općine Preko, Jure Brižić.

U Preku svakog ponedjeljka oko 25 mještana vadi krv. Svi nalazi ne uspiju, jer 70 posto točnosti laboratorijskog nalaza ovisi o dobrom vađenju i transportu uzorka.

"Recimo nalaz kalija nam je problematičan jer u jednom postotku slučajeva nije se mogao očitati nalaz zbog mućkanja tijekom transporta i zbog dostave i zbog vremena koliko prođe do dolaska uzorka u bolnicu", objašnjava Radovan Jozić, liječnik obiteljske medicine u Preku.

Dostava krvi dronom uvela bi se i s drugih otoka

Dron vrijedan oko 70 tisuća eura nabavlja zadarska Opća bolnica novcem iz europskih fondova. Vade dozvole, ali i traže rute s najmanjim udarima vjetra. S pet kilometara udaljenim Prekom testirali bi prvu rutu.

"Najvažnije da se ne moraju dizati ujutro u četiri sata ujutro da bi došli ovdje u laboratorij, smanjit ćemo gužve u našem laboratoriju. Jer je puno lakše kad vam dođe sto uzoraka, nego kad sto ljudi dođe u naš laboratorij", poručuje Edi Karuc, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar.

Nakon otoka najbližeg Zadru, dostava krvi dronom bi se uvela i s drugih otoka, ali i udaljenih mjesta u zaleđu. Uvjet je da su u dosegu od 30 minuta leta koliko baterija drona može izdržati.