OPTUŽNICA PROTIV SAUCHE I ZELJKO VRAĆENA USKOKU: ‘Ja sam pravnik, ali moja pravna znanja nisu dovoljna da bih razumio odluku’

Novo grafološko vještačenje mora biti provedeno u roku mjesec dana

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda Uskoku je vratilo optužnicu protiv Tomislava Sauche i Sandre Zeljko u aferi Dnevnice kako bi se provelo novo grafološko vještačenje.

Dosad provedena vještačenja su se razlikovala

Naime, usvojeni su argumenti obrane prema kojima je krajnje sumnjivo što su vještaci u svega 24 sata uspjeli analizirati gotovo 200 Sauchinih potpisa. Sumnjiva im je i činjenica da su se vještačenja koja su do sada provedena razlikovala. Sada Uskok mora naložiti novo vještačenje koje će dati konkretan odgovor nalazi li se na lažnim putnim nalozima Sauchin potpis.

Novo vještačenje u roku od mjesec dana

Uskok je začuđen odlukom suda jer smatra da argumenti obrane ne predstavljaju nikakvu novu okolnost u ovom postupku, tim više što je već sudac istrage ovog istog suda, Županijskog suda u Zagrebu, već odbio Sauchin zahtjev da se provede novo vještačenje. Novo vještačenje mora biti provedeno u roku mjesec dana. Zamjenik ravnateljice Uskoka Krešimir Ostrogonac na ovu sudsku odluku gleda kao kritiku rada Centra za krim vještačenje i njegovih grafologa, jer su zapravo indirektno proglašeni nestručnima.

‘Ne razumijem takvu odluku’

‘Obrana je predložila optužnom vijeću da se provede novo vještačenje s tvrdnjom da je nalaz i mišljenje Centra za kriminalističko vještačenje nestručan i nelogičan. Međutim, obrana je u ovom kaznenom predmetu takav isti prijedlog već ranije predložila. Sudac istrage je već u tijeku istrage odlučivao o tom predmetu i odlučio da nije potrebno provesti novo vještačenje i da je ovaj nalaz zakonit, stručan i logično smislen. Ovo vijeće na temelju istih činjenica donosi potpuno drugačiju, dijametralno suprotnu odluku. Ja sam pravnik, ali moja pravna znanja nisu dovoljna da bih razumio takvu odluku. Njome se dovodi u pitanje i rad Centra za kriminalistička vještačenja Vučetić’, rekao je Ostrogonac.

Saucha zadovoljan

Tomislav Saucha kratko je rekao tek da je zadovoljan današnjim rezultatom Optužnog vijeća.

‘Neka vještaci objasne zašto su svi potpisi identični’

Ovim je ishodom zadovoljan i odvjetnik Darko Maržić.

‘Vijeće je odlučilo da su vještačenja protiv kojih smo mi iznosili silne prigovore u zadnjih pola godine nedostatna, da se zbog tih vještačenja optužnica vraća nazad USKOKU i da on provede potpuno novo vještačenje pod novim vještacima, da oni uzmu u obzir sve prigovore obrane. Prema tome, mi smo jako zadovoljni da je sud u ovoj fazi usvojio sve naše argumente. Prigovori su bili da je prvo vještačenje bilo provedeno u prekratkom roku u kojem se objektivno ti vještaci nisu mogli na vrijeme savjesno i stručno primiti svakog od 200 i više potpisa koje su imali i da je to vještačenje bilo gotovo u roku od 24 sata. Nikad nijedno vještačenje nije bilo gotovo u roku od 24 sata, osim toga. Drugi prigovori su bili da vještaci nisu uzeli u obzir u onoj mjeri u kojoj su morali, da se radi o gotovo identičnim spornim potpisima, a nitko od nas se ne može 100 ili 200 puta potpisati na potpuno identičan način. I tu oklnost vještaci nisu uzeli u obzir i adekvatno obrazložili i sad im je sud naložio da obrazlože zašto su potpisi isti. To su argumenti na kojima mi inzistiramo već pola godine i nema nikakvog straha na strani USKOKA. Ako su sigurni da je to vještačenje dobro, ako su to stvarno Sauchini potpisi, to će potvrditi svaki vještak. Čega su se bojali prije? Drago mi je da je to sud usvojio’, rekao je odvjetnik Darko Maržić.

