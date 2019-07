USKOK PROVJERAVA MARIĆA: Tko je platio obnovu franjevačkog doma i kako je sin došao da skupog stana po povoljnim uvjetima?

USKOK i policija krenuli u izvide ministra državne imovine Gorana Marića

Nakon što je u žarište interesa medija ponovno došla uloga ministra državne imovine Gorana Marića u obnovi dijela franjevačkog samostana u Zagrebu, koji je prije osam godina pretvoren u studentski dom, USKOK je krenuo s ozbiljnim provjerama i izvidima Marića, a od policije su zatražili da prikupi i dostavi dokumentaciju te pročešlja Marićeve poslove, doznaje Dnevnik.hr.

Traže odgovore na niz pitanja

Tužitelji žele od Marića saznati o čijem je trošku obnovljen studentski dom franjevaca u Zagrebu u crkvi Gospe Lurdske, tko je izvodio radove, koliko su stajali, tko ih je platio i jesu li Marić, odnosno tada tvrtka njegova sina u zamjenu za pomoć franjevcima kupili stan u istoj toj ulici po povoljnim uvjetima. Marić kupoprodajni ugovor ne pokazuje, a morat razjasniti, između ostalogi kako je moguće da je novcem od prodaje stana plaćena obnova u samostanu, a kupoprodajni ugovor sklopljen četiri mjeseca kasnije, kada su radovi u samostanu već bili gotovi.

Marić tvrdi da mu podmeću

Na sve to Marić kaže da nije bilo pogodovanja i da s njegove strane nije bili skrivenih ni privatnih interesa. Tvrdi da mu podmeću i da to ne rade prvi put. Međutim nije rekao tko to radi. Rekao je u razgovoru s novinarkom Dnevnika Nove TV da ga nitko ne pritišće da se povuče s pozicije, ali i da nitko to od njega niti ne može tražiti.

Kaže da je prije nekoliko dana razgovarao s premijerom, sve mu objasnio i uvjerava kako nije bilo govora o ostavci te da ne misli dati ostavku. O svemu misli progovoriti za deset dana.