USKOK je, na temelju kaznene prijave PU varaždinske, donio rješenje o provođenju istrage protiv 41 hrvatskog državljanina zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita, piše u priopćenju USKOK-a koji je objasnio kako se varalo na lovačkim dozvolama.

Tvrde da je za lovačku dozvolu trebalo platiti najmanje 750 kuna po osobi te da nije bilo potrebno ispniti uvjete za izdavanje.

"Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od veljače 2022. do 20. siječnja 2023. u Loboru, I. okr. kao ravnatelj pučkog otvorenog učilišta registriranog za izvođenje programa osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači (dalje: Učilište), II. do VI. okr. predavači i ispitivači Učilišta, te VII. do X. okr. od zainteresiranih osoba (preostalih okrivljenika) tražili najmanje 750,00 kuna po osobi kako bi im ishodili uvjerenja o osposobljenosti za lovca bez obzira na to ispunjavaju li sve potrebne uvjete za izdavanje tog uvjerenja propisane mjerodavnim pravilnikom, a na temelju kojeg uvjerenja mogu zatražiti izdavanje lovačke iskaznice te izdavanje odobrenja za nabavu oružja.

Navedeni okrivljenici su od zainteresiranih osoba preuzimali dogovorene novčane naknade te im davali upute da ih uplate na račun Učilišta, za koje naknade im je I. okr. potom izdavao uvjerenja o osposobljenosti za lovca bez obzira jesu li završili program osposobljavanja i bez obzira jesu li položili ispit te je u predmetna uvjerenja neistinito upisivao da su nakon položenih ispita osposobljeni za lovca. Navedeno je zatim I. okr. ovjeravao svojim potpisom i pečatom Učilišta. Dio okrivljenika je na temelju tako pribavljenih uvjerenja nabavio i registrirao vatreno oružje.

Pritom je I. okr., u cilju stvaranja privida legalnosti poslovanja Učilišta, dio novčanih naknada preuzetih od zainteresiranih osoba uplaćivao na račun Učilišta na ime troškova polaganja lovačkog ispita. Na opisani način su I. do VIII. i X. okr. sebi pribavili nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 6.244,50 eura koju su međusobno podijelili.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika. Za preostale okrivljenike nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke za podnošenje takvog prijedloga", piše u priopćenju.

