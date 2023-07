"Zašto vlada nije promijenila uredbu prije dva, tri, četiri mjeseca kada je bilo evidentno da će cijena plina pasti jer je pala ispod tih famoznih 47 eura još u ožujku", ali i " zašto Uprava HEP-a, koja je znala, a znala je i vlada jer je državni tajnik Hrvoje Bujanović polovicom lipnja pred Saborom rekao da je cijena ispod 30 eura i da su skladišta puna, nije zaštitila svoju tvrtku od gubitaka", dva su pitanja koja je bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić postavio o aferi HEP-a dok je gostovao u Novom danu, prenosi N1.

Uskok je, dodaje, trebao otkriti zbog čega HEP nije poduzimao ništa. Međutim, ne vjeruje da će se takav razlog doznati jer smatra da bi premijer i vlada mogli zaštiti HEP od gubitka.

"Radi li se o neznanju, javašluku i nepoznavanju, ili je netko primao novac da takvo nešto ostane, što je mito i korupcija", komentira Fižulić.

HEP se trebao zaštititi

Postoje dvije vrste prodaje, objašnjava, a jedna od njih je prodaja u transportnom sustavu za koju je zadužen HROTE. Tu se, naime, radi o tehničkim viškovima koji iznose oko 10 posto proizvodnje Ine. Ti viškovi prodaju se burzama HROTE-a po marginalnim cijenama.

"Drugi daleko veći problem je što je HEP morao kupiti 500 tisuća MWh i što mu je bio višak 340.000. Uz one količine prije, mi imamo višak od 280.000 MHw i mi ne znamo gdje je taj višak, navodno je to kupio PPD, ali mi nemamo potvrdu toga. HEP kaže da je odloženo u transportni sustav, ako je tako onda dolazi do prodaje po ovim cijenama od 1. centa. HEP nije mogao po zakonu to prodati PPD-u", naveo je Fižulić.

A sav taj plin, dodaje, HEP je trebao prodati do veljače po cijeni od 47 eura pa bi tako zaštitio sebe. Isto tako zaštitila bi se i Gradska plinara Zagreb. A da to rade PPD i Ina, kaže Fižulić.

Vlada navodno ne zna kamo, kome i po kojoj cijeni je taj plin otišao - smatra Fižulić. Ipak, plinsko tržište je regulirano, dodaje, a promjena cijene zabilježena je i za nju svi znaju. Bivši ministar gospodarstva krivi i vladu jer nije promijenila uredbu i direktno financijski kaznila HEP.

"Nakon sedam godina vladavine Andreja Plenkovića jasno je da on neće priznati tu grešku. Za njega ta afera ne postoji jer on je sedam godina uvjeravao javnost da je on nepogrešiv, bogomdan premijer koji je došao ovdje da bi usrećivao hrvatsku javnost. Grijeh šefa Uprave Barbarića je kristalno jasan i nikakav dopis vladi ga neće spasiti jer je on ranije morao zaštititi tvrtku. Prema tome moraju otići i on i Plenković i cijela plinska vertikala u HEP-u", zaključuje Goranko Fižulić.