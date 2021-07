USKOK je mjesecima nadzirao Milana Bandića. Ozvučili su mu dva službena automobila i Bijeli salon u zgradi Gradskog poglavarstva, gdje je održavao sastanke i primao uvažene goste. Svi snimljeni razgovori rezultirali su uhićenjima tijekom srijede i četvrtka.

Među snimljenim materijalima su, doznaje Dnevnik.hr, dva sastanka Bandića, ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića i bankara, koji su osiguravali povoljnije kredite poduzetniku Milanu Lončariću, kako bi ovaj izgradio svoj projekt Vrtovi sunca na mjestu Tvornice električnih žarulja, čiji je bivši vlasnik.

Mito u restoranu

Istražitelji imaju još puno posla samo oko ovog dijela afere, jer trebaju ispitati još 16 svjedoka protiv Bačića, od kojih su sedmorica bankari vodećih banaka u Hrvatskoj. Nakon što se doznalo da je Bačić Bandiću predao 50.000 eura mita 4. lipnja prošle godine, Jutarnji je otkrio kako se primopredaja dogodila u restoranu Kamanjo.

Vox Populi

RTL je, pak, ispred sjedišta USKOK-a, gdje su održana ispitivanja uhićenika, upitao Zagrepčane što misle o uhićenjima.

"Do sada je bilo puno takvih uhićenja ako se možemo sjetiti u zadnjih dvadesetak i više godina i to je bila samo jedna velika predstava za ljude", rekla je jedna prolaznica, dok je druga dodala: "Ja mislim da je to strašno i da se znalo za to ranije."

"Ništa me ne iznenađuje, malo je krivi termin, ali što je tu je", složio se Zagrepčanin, dok je njegov sugrađanin dodao: "Konačno, vrijeme je da pravda počne djelovati".

"Pošteno je da netko, ako se okoristio na račun svih nas, odgovara, a sad... Procijenit će se koliko je zaista tko odgovoran", zaključila je građanka metropole.