USKOK ČEŠLJA BOLNICU DUBRAVA: Istražuje se Kujundžićeva prodaja kuće samome sebi, ali i još mnoštvo toga

U KB Dubrava stigli su USKOK, DORH i policija koji rade izvide vezane za KB Dubrava, bolnici kojom je bivši ministar zdravstva Milan Kujundžić “ravnao” u čak dva mandata. No, izvidi se tiču i samog Kujundžića. Jutarnji list neslužbeno doznaje da su izvidi krenuli taman prije Kujundžićeve smjene. Razlog su medijski stupci koji su bili puni nelogičnosti iz njegove imovinske kartice pa je USKOK zainteresirao način kako je Kujundžić stekao nekoliko nekretnina.

Novinari doznaju, također neslužbeno, da najviše pozornosti plijeni kuća u Markuševcu u kojoj žive Kujundžić i njegova supruga Tatjana. Zašto baš ta kuća? Zato što su je kupili od nekretninske tvrtke Zidni vrt koja je bila u vlasništvu Kujundžićeve supruge.

Sporna suradnja s Nevenom Mrkšom

Prema saznanjima Jutarnjeg lista, ponovno se aktualizirala priča o spomenutoj tvrtki i navodima iz 2008. kada je KB Dubrava, s ravnateljem Kujundžićem, imala ugovore s Nevenom Mrkšom, zastupnikom tvrtke Olympus. Inače, obitelj Mrkša živjela je u susjedstvu gdje i Kujundžići, a Mrkšina supruga i Tatjana Kujundžić bile su poslovne suradnice u biznisu s nekretninama.

Govorilo se da je u to vrijeme Kujundžić kao ravnatelj KB-a Dubrava zbog tih prijateljskih i poslovnih odnosa davao milijunske ugovore Olympusu. Obje strane su te navode demantirale. Premda Zidni vrt više ne postoji i Mrkša više nije Olympusov zastupnik, poveznica među ovim ljudima i dalje postoji. Ono sporno što nadležni organi provjeravaju jest Smart Medical d.o.o., tvrtka koju je Mrkša osnovao 2016., tek dva mjeseca nakon što je Kujundžić došao na ministarsko mjesto. U medijima je izašla informacija da je tijekom 2018. i 2019. isplaćeno 4,7 milijuna kuna iz proračuna Ministarstva zdravstva na račun tvrtke Smart Medical d.o.o.

Jutarnji list doznaje da su djelatnici PNUSKOK-a prošlog tjedna izuzimali dokumentaciju bolnica koje imaju ugovore s tvrtkom Smart Medical, no istražitelji su bili i u KBC-u Sestre milosrdnice. Tamo su pak zatražili ugovore koje je Smart Medical potpisao s tom bolnicom. Prikupljanje dokumentacije i izvidi su još u tijeku te će nakon toga biti odlučeno postoji li osnova za daljnja postupanja. Jutarnji neslužbeno doznaje da u KB Dubrava već par dana dolazi policija koja po nalogu USKOK-a prikuplja dokumentaciju.

Što je još pod izvidom USKOK-a?

“Upali su u bolnicu, sve se češlja. Prije nekoliko dana bili su u uredu nasuprot ravnateljeve sobe te su tražili papirologiju i razgovarali s nekim odgovornim osobama”, kazali su Jutarnjem izvori iz bolnice. Neslužbeno se doznaje da je USKOK proveo razgovore i s pomoćnicom ravnatelja za financije, Editom Burčul. Valja znati da Burčul slovi kao Kujundžićeva bliska suradnica te kao jedna od najvažnijih osoba iz Hrvatske zore, Kujundžićeve propale stranke. Revizija iz 2011. zanimljiva je USKOK-u pa se njome i bave. U to vrijeme Kujundžić je bio ravnatelj te se prema podacima dostupnim javnosti vidi kako je mimo natječaja nabavljeno robe čija je vrijednost veća od 70 milijuna kuna.

“Nabava roba i usluga u ukupnoj vrijednosti 70,345.395 kn, s porezom na dodanu vrijednost, obavljena je izravno na temelju narudžbenica te prema uvjetima iz zaključenih ugovora i dodataka ugovora iz 2011. i prijašnjih godina, bez provođenja propisanih postupaka nabave za 2011. godinu”, piše u reviziji.

Istražuje se i gradnja dnevne bolnice

Ravnatelji bolnica mogu bez natječaja sklopiti posao putem “male nabave” ili pak preko pozivnog natječaja u vrijednosti od 200.000 kuna. Zbog toga se postavlja pitanje koliko je takvih ugovora Kujundžić kao ravnatelj morao sklopiti da se u godini dana dođe do ukupne vrijednosti koja premašuje iznos od 70 milijuna kuna. Osim toga, izvidima je zahvaćena i izgradnja dnevne bolnice. KB Dubrava dobila je 50 milijuna kuna za uređenje i izgradnju dnevne bolnice kirurgije, no novcem namijenjenim za bolnicu napravljena je dnevna bolnica gastroeneterologije. Podsjećamo, gastroenterologija je Kujundžićev matični odjel. Nakon smjene s ministarskog mjesta on se upravo vratio u fotelju šefa tog odjela.

Troškovi za taj projekt navodno su povećani tzv. izvantroškovničkim radovima, za što su i dobili zeleno svjetlo. No, pitanje koje se nameće jest je li do povećanja troškova došlo zbog primjerice nepoštivanja rokova. Tu se radi o sredstvima EU koja su strogo namjenska pa se i taj dio provjerava, doznaje Jutarnji list. Kada se sve zbroji i oduzme upravo bi to mogao biti razlog zašto EU novac za izgradnju dnevne bolnice u Dubravi nikako ne dolazi. Dokumentacija vezana za druge javne nabave i ugovore s farmaceutskim kućama se izuzima.

Upitan je i kafić u bolnici

Osim navedenog, izvori iz bolnice kažu da je otvoreno i pitanje transparentnosti vlasništva lokala u KB-u Dubrava. Riječ je o kafiću u vezi kojeg se godinama šuška da su stvarni vlasnici zapravo Milan Kujundžić i njegova bliska suradnica Edita Burčul. Oni su više puta opovrgnuli te tvrdnje. No, unatoč njihovom negiranju i kafić je postao dio izvida PNUSKOK-a.

Ukratko, predmeti izvida u KB Dubrava su: svi ugovori sklopljeni s Kujundžićevim susjedom Mrkšom dok je bio zastupnik Olympusa, javna nabava bez natječaja dok je Kujundžić bio ravnatelj bolnice, svi ugovori s Mrkšinom firmom Smart Medical d.o.o. osnovanom 2016., izgradnja dnevne bolnice, ugovori s farmaceutskim kućama te vlasništvo nad kafićem u KB Dubrava.

