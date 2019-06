BANDIĆ PRIJE 3 GODINE POMPOZNO NAJAVIO PREUREĐENJE, A ŠTO JE IZVEO? Ovo bi bilo smiješno, kad ne bi bilo opasno po život

Bandić se već dva desetljeća razbacuje novcem prema vlastitom nahođenju

Rupa od tri metra nastala je u četvrtak na pješačkom Savskom mostu. O obnovi mosta, podsjeća portal Express.hr, Milan Bandić priča još od 2014. godine. Međutim, tri godine se nije događalo ništa sve do 2016. kad su stanovnici Kajzerice, koji svaki dan koriste taj most, upozorili da već godinama preskaču rupe kroz koje se vidi Sava.

“Moram vidjeti s Dinkom Bilićem, pročelnikom gradskog Ureda za prostorno uređenje, koliko imamo novca da već ove godine napravimo barem nešto”, skrenuo je tada Bandić priču kao da o njemu i njegovoj volji ništa ne ovisi, piše Express. I novac se pronašao. Vrijednost investicije ostala je nepoznata, ali se promjena vidjela. Umjesto da se prione temeljitoj obnovi, Bandićevi su “stručnjaci” zavarili preko rupa nekoliko hrđavih željeznih ploča.

Bandić se 2017. pohvalio da je preuredio most. Preuređenje je donijelo nekoliko drvenih klupa okrenutih prema biciklističkoj stazi umjesto prema Savi, tri svježe iscrtane linije koje razdvajaju dvosmjernu biciklističku stazu, i nekoliko betonskih tegli s cvijećem koje je postavila gradska tvrtka Zrinjevac, vjerojatno za puno novaca. I to je bilo to od preuređenja. No, ni tada se gradonačelnik nije mogao suzdržati od svojih fantazija pa je najavio da će “biti kao u Londonu” jer je planirao napraviti bine na južnom nasipu za koncertna događanja. I tako je završio priču s mostom koji ovdje stoji od 1892. i koji je obnovljen 1938. prema projektu inž. Milivoja Frkovića i koji je – zna li to Bandić –zaštićeno kulturno dobro jer je ovaj most prva takva čelično-armiranobetonska konstrukcija u jugoistočnoj Europi, piše Express.

URUŠAVA SE SAVSKI MOST U ZAGREBU, PROLAZNICA U ŠOKU: ‘Pa još jučer sam hodala po ovom dijelu koji je propao‘

POČELA JE SANACIJA RUPE NA SAVSKOM MOSTU, BANDIĆ NA TERENU: ‘Ovaj dio mosta nije za šetanje, nego za sjedenje‘

‘Zagreb na Savi’

Samo godinu dana nakon nakaradnog krpanja pješačkog Savskog mosta, Bandić je krenuo u novi pothvat – izgradnju Zagreba na Savi. Ovaj put Dinko Bilić, pročelnik gradskog Ureda za prostorno uređenje i čovjek zadužen za financiranje Bandićevih snova o bazenima i otvorenim kinima uz Savu, pronašao je nešto više novca nego li za preuređenje zaštićenog kulturnog dobra.

Zagrepčane je Bandićev projekt Potemkinovih sela trebao koštati 20 milijuna kuna. Teška mehanizacija počela je orati savski nasip i guliti s njega travnate površine, dok su Zagrepčani po tko zna koji put promatrali bacanje svog novca u vodu. Upravo taj dio nasipa Sava poplavi pri svakoj osrednje jakoj kiši koja padne negdje u Sloveniji. No, čak je i ovu ideju Bandić pokrao od svog nekad omiljenog arhitekta Branka Silađina. I sam Silađin u jednom razgovoru za portal Express.hr prisjetio se kako je trebalo izgledati kompletno preuređenje pješačkog mosta za koje je on još 2015. godine napravio i skice.

Nevjerojatna anegdota

“I tu je interesantna jedna anegdota. Živo zainteresiran za priču o otkriću Save, a ne odlasku Zagreba na Savu, Bandić mi je dogovorio jedno jutro u 6 sati sastanak na Savskome mostu. Beznadno je padala kiša i bilo je vrlo hladno. Pregledali smo most i cijelo okruženje, ispričao sam mu priču o potrebi, pa i nužnosti uređenja Savskog trga, obnove starog kupališta, otvorenih i širokih mogućnosti korištenja inundacionih površina za rekreacijske svrhe, ali i manifestacije i aktivnosti mladih. Odveo sam ga na južnu obalu i uputio ga na potencijale mogućeg formiranja Turopoljskog trga s primjerenim servisnim sadržajima, nužnom aktiviranju južnog nasipa, kao i velike pozornice gledališta na inundacijskoj livadi. Počeo je i sam projektirati. Vidio je Ivanjske krijesove, bazene…, i rekao mi: ‘Riši!’. Nacrtao sam oba trga i to mi nikad nije plaćeno, kao uostalom i niz drugih projekata. Nestali su negdje, da bi se u zadnje vrijeme pojavile vijesti o realizaciji obnove pješačkog mosta, a jučer doživjeh uistinu pravi šok vidjevši rezultate ‘privremenog’ uređenja koje upućuje na suštinsko nerazumijevanje teme i zadatka. Naime, postavljene su klupe na pješačke rubne hodnike orijentirane prema središnjoj biciklističkoj stazi. Sjedač gleda biciklističke guze, leđima okrenut vodi i Savi!!? Treba li riječi?”, prokomentirao je Silađin zgroženo za Express. Valja napomenuti da Silađin ni u primisli nije imao nikakve bazene.

Iz jedne usputne šetnje Savskim mostom Bandić je odlučio potrošiti 20 milijuna kuna na svoju ideju o gradnji bazena i kina na savskom nasipu koji potone pod vodu nakon svake malo jače kiše.

ZAGREB SELI NA SAVU: Sitno brojimo do projekta koji ima cilj oživjeti obalu grada. Što će se tamo, zapravo, događati?

Preseljenje križa s Hipodroma

Prošlo ljeto je Bandić odlučio preseliti ogromni križ s Hipodroma. Preselio ga je 200 metara sjevernije, točno na savski nasip. Ovaj gradonačelnik pothvat je Zagrepčane koštao milijun kuna. Tada je rekao da je radove naredio na zahtjev Zagrebačke biskupije što je bila laž.

Kako piše Express, već tad je znao da će Hipodrom nasilno iseliti da bi se oslobodio prostor za još jedan njegov grandiozni projekt u kojem će bagerima zatrti još jedno povijesno naslijeđe građana Zagreba – Zagrebački velesajam. Bez ikakvog dogovora sa strukom i bez ikakve javne rasprave, Bandić i njegovi žmigavci sjeli su u avion i odletjeli u Dubai da bi potpisali “memorandum o razumijevanju” s Mohamedom Alabbarom, multimilijarderom koji bi trebao na tom prostoru izgraditi megalomanski novi City na Savi.

Čak i da se to jednog dana dogodi, pitanje je kojim će to mostovima Zagrepčani prelaziti Savu? Prošle godine, pritisnut novinarskim upitima o stanju zagrebačkih mostova, i nakon što je IGH izradio studiju s poraznim rezultatima o njihovoj derutnosti, zagrebački je Nazarbajev ispalio da će za 100 milijuna kuna preurediti sve mostove u Zagrebu. Ali ne odmah,nego u idućih 15 godina.

Zagreb nema novca, dižu se krediti

Zagrebački proračun iznosi 9 milijardi kuna, što pokazuje da je ovo kap u moru. U 20 godina koliko je na vlasti nad Zagrebom, Bandić je mogao ne samo preurediti stare, nego i izgraditi još barem dva tako neophodna prijelaza preko Save. Ali novca u Zagrebu zapravo nema. Zagreb podiže kredit u iznosu od 50 milijuna eura da bi izgradio jednu od najskupljih žičara u Europi, skuplju čak i od one u Švicarskoj koja vodi na 3338 metara visoki vrh Matterhorn.

Prema svemu sudeći Bandić se već dva desetljeća razbacuje novcem prema vlastitom nahođenju.

BANDIĆ NE ODUSTAJE OD ZATVARANJA HIPODROMA: ‘Očito više volite konje nego ja koji radim kao konj‘