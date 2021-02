URUŠAVANJE CARSTVA: Njegovi ljudi divljaju i uhljebljuju se u firmama, a ranjeni Bandić povukao je najapsurdniji predizborni potez ikad

Bandićev pulen Luka Čuljak, ravnatelj parka Maksimir je uhićen zbog prijetnji svojoj zaposlenici, bivši direktor groblja zbrinut je u Zagrebparkingu, a Bandić i njegovi ljudi donijeli su bizarnu odluku kako pauk koji diže aute više neće raditi kao prije. Što slijedi?

Ako je suditi samo po ovotjednim događajima, dva i pol mjeseca uoči lokalnih izbora u Zagrebu aktualnom gradonačelniku Milanu Bandiću, koji lovi sedmi mandat zaredom, ne piše se dobro. Istinabog, slične konstatacije mogle su se čuti i uoči prošlih lokalnih izbora, kao i onih pretprošlih pa i onih prije njih… No Bandić bi na svima uvjerljivo ili barem bez većih problema pobjeđivao. Ipak, prije četiri godine kandidatkinja udružene oporbe lijevog centra Anka Mrak Taritaš dotad se najviše približila Bandiću u drugom krugu osvojivši tek šest posto glasova manje od njega.

Nakon krznarije Bandić s Pricom i kod zlatara

U utorak navečer u našu je redakciju stigla fotografija snimljena nedugo ranije u jednoj zlatarnici u središtu Zagreba. Na fotografiji su gradonačelnik Bandić i njegova bliska suradnica Natalija Prica, gradska zastupnica njegove Stranke rada i solidarnosti Bandić Milan 365 te šefica stranačke mladeži.

Na slici, snimljenoj s ulice, sve je upućivalo na to da njih dvoje razgledavaju nakit u zlatarnici, možda i kupuju nešto. Slična situacija s istim akterima zbila se i prošle godine, ali Bandić i Prica tada su u večernjim satima bili u jednoj krznariji. Prica je tada neuvjerljivo tvrdila da je s gradonačelnikom bila u uobičajenom obilasku obrtnika u centru Zagreba. Povrh svega, valja podsjetiti da je Natalija Prica nedavno kandidirana za “Zagrepčanku godine”, titulu koja osim počasti donosi i nemalu svotu od 50 tisuća kuna.

IMAMO FOTKU: Bandić i njegova bliska suradnica, bivša misica, u zlatarnici, u pozi kao da nešto kupuju. Prošli su put od krzna do zlata…

Bandićev pulen optužen za mobbing i pritvoren

U srijedu je novu rupu u Bandićevoj mreži vlasti napravio još jedan vrlo ozbiljan skandal. Naime, DORH je službeno potvrdio da je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo postupak protiv ravnatelja Javne ustanove Park Maksimir i Bandićevog pulena Luke Čuljka. Njega je jedna zaposlenica prijavila za zlostavljanje na radu, odnosno mobbing. On je nakon toga udaljen s dužnosti, a policija ga je privela i pritvorila, kako je prvi objavio Net.hr.

Prema priopćenju DORH-a, postoji osnovana sumnja da je okrivljenik od polovice 2019. godine do 11. veljače 2021. zaposlenicu te ustanove “učestalo bez opravdanog razloga kritizirao, zabranjivao joj usavršavanje, branio napuštanje prostorija ustanove i kažnjavao za kašnjenje s pauze”. Također se osnovano sumnja da joj je “govorio neprimjerene riječi i tražio od nje određeno odijevanje, kao i da ju je premjestio u drugu zgradu u kojoj nije imala radni stol ni ormar, a potom joj je zadavao zadatke koje nije bilo moguće obaviti jer joj nisu bili dostupni potrebni podaci, te joj je davao neprimjerene rokove za obavljanje zadataka”. Ti postupci, kao i prijetnje koje joj je upućivao, kod zaposlenice su izazvali osjećaj straha i bojazni za život te joj narušili zdravlje.

NET.HR PRVI DOZNAJE: Pao je Bandićev nasilni ravnatelj Maksimira, DORH ga je najurio: ‘Izazvao je strah i uznemirenost kod te žene…’

Predizborne igre u Zagrebparkingu

Danas je na vidjelo izašla još jedna, može se reći “višeslojna” afera u Zagrebparkingu, a u kojoj su glavni akteri također Bandićevi prijatelji i “igrači”. Naime, doznalo se kako je jedno pauk-vozilo Zagrebparkinga u ponedjeljak 15. veljače, a po dojavi nekog građanina, s nogostupa u Voćarskoj ulici “odnijelo” nepropisno parkiran Renault Megane. Ubrzo se ispostavilo da je riječ o rent-a-caru kojim se, kao službenim vozilom, koristi dr. Vjekoslav Jeleč, gradski pročelnik za zdravstvo i Bandićev prijatelj.

Potom je, kako se doznaje, Bandić sazvao sastanak s najbližim suradnicima iz Poglavarstva i stranke na kojemu je navodno dogovoreno da se aktivnosti pauk-službe do lokalnih izbora u svibnju svedu na najmanju mjeru, odnosno da na teren izlaze samo na poziv građana, ne i da kruže ulicama kako to inače čine.

Inače, u Zagrebparkingu je, na mjesto pomoćnika voditeljice, nedavno ustoličen Patrik Šegota, još jedan Bandićev kadar i donedavni direktor poduzeća Gradska groblja. Šegota je, vjerojatno pod pritiskom odozgo, podnio ostavku na dužnost u Gradskim grobljima nakon što su mediji otkrili da je namještao zakup boljih mjesta za prodaju cvijeća i svijeća na Mirogoju.

U Zagrebparking je premješten bez natječaja, budući da su obje tvrtke u sastavu Zagrebačkog holdinga pa takva obveza ne postoji. Nagađa se da će Šegota biti zadužen za provedbu i nadzor plana da ekipe pauk-službe do izbora ne rade ono što im je u opisu posla, već da interveniraju samo po pozivu građana.

PREDIZBORNO LUDILO U ZAGREBPARKINGU: Pauk digao Meganea Bandićevom frendu, zbrinuli drugog pajdu pa naredili: Više ne dižete aute

Petek: Zahvaljujući HDZ-u Bandićeve šanse su porasle

Nestranačkog zastupnika u Gradskoj skupštini Renata Peteka sve ovo ne iznenađuje, naročito ne mogućnost da vozila pauk-službe Zagrebparkinga budu u svojevrsnom “hladnom pogonu” uoči izbora.

“Bandić uvijek postupao isto. Kad se približe izbori, on se pokušava dodatno približiti i svidjeti građanima te realizirati sve što u tri godine mandata nije stigao ili nije želio. Obično se radi o lickanju grada, no znali smo biti svjedoci i pojeftinjenja tarifa Zagrebparkinga, jeftinijih karata ZET-a i sličnog. Ovoga puta Bandić očito ide do same srži populizma, a ako zaista pauk-služba neće raditi svoj posao, onda to više nije pitanje populizma već naprosto apsurdnih odluka koje blokiraju sustav grad, a Bandića pretvara u figuru koja odlučuje apsolutno o svemu. Gradske službe moraju obavljati svoj posao neovisno o tome tko je gradonačelnik”, rekao nam je Petek.

Bez obzira na sve, Petek je uvjeren da Bandić sada ima više šansi na predstojećim izborima, nego što je imao prije nekoliko mjeseci, a ponajviše zahvaljujući HDZ-u koji je, kako kaže, predstavio alibi-kandidata Davora Filipovića.

“Smatram da su odlukom HDZ-a da kandidira Filipovića Bandićeve šanse nešto porasle. To se vidi i u tome što je spreman podržati da se “Zagrepčankom godine” proglasi dr. Alemka Markotić, koju je predložio HDZ. Ipak, uvjeren sam da će na izborima doći do promjene jer je Bandić centralizirao sustav upravljanja gradom do te mjere da je postao neodrživ”, rekao je Petek.

BANDIĆ POSLUŠAO POGREBNIKE PA SNIZIO CIJENE UKOPA: Od 15. veljače sprovodi će biti biti jeftiniji