URUŠAVA SE SAVSKI MOST U ZAGREBU, PROLAZNICA U ŠOKU: ‘Pa još jučer sam hodala po ovom dijelu koji je propao’

Asfalt je propao na južnoj strani mosta, na dijelu gdje je nekad bila pješačka staza, a sada su drvene klupe

Počelo je urušavanje Savkog mosta, napisano je uz prilično alarmantnu fotografiju na kojem poveći dio pješačkog mosta nedostaje.

Osim što u 1postozagrad skreću pozornost na, kako kažu, “lažnu obnovu za predizborne svrhe”, komentari čitatelja su još oštriji.

‘Viđe koliko kvadrata ima hipodrom’

“Ne razumiješ… Mjenjanje naziva ulica i trgova je krajnji domet naših političara kad se odmaraju od krađe… Most će se zvati Čipkasti most pa te rupe (a bit će ih još) su namjerno rađene”;

“Pa što je jedan most ko da je to bitno, ima Zagreb još mostova. Nego ju viđe koliko kvadrata ima hipodrom, i toliko blizu centru, uff da se tu napravi brdo apartmana koja bi to lova bila… I na 15 minuta hoda si od Tomislavca…samo trebas prijeci mos…ups “, samo su neki od komentara. Uz često spominjanje Bandića, njegovih glasača i onih koji nisu glasali, jedna čitateljica se zgrozila: “Još sam jučer prolazila tim dijelom koji nedostaje”.