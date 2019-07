URSULA VON DER LEYEN STIŽE U ZAGREB: Nova šefica Europske komisije stavila Hrvatsku među top tri države

Dublji razlog dolaska je, a to je natuknuo i glasnogovornik nove šefice Komisije, i ‘pokazivanje zahvalnosti’

Nakon Pariza i Varšave nova šefica Europske komisije sljedeći tjedan, najvjerojatnije u utorak, stiže u Zagreb kako bi razgovarala o Schengenu i predsjedanju, ali i pokazala zahvalnost, piše u srijedu Večernji list.

Detalji dolaska Ursule von der Leyen još se dogovaraju, no teme razgovora s hrvatskim premijerom Plenkovićem ticat će se onih uobičajenih s hrvatske agende prioriteta – ulazak u schengenski prostor, jer se završna evaluacija spremnosti Hrvatske očekuje u jesen, potom ulazak Hrvatske u eurozonu, sigurnost i razgovori o formiranju nove komisije i kandidata koje nacionalne vlade trebaju predložiti s rokom od 26. kolovoza, kao i razgovori o prioritetima i predsjedanju Hrvatske Europskom unijom početkom sljedeće godine te o višegodišnjem financijskom okviru, navodi dnevnik.

TKO JE NOVA PREDSJEDNICA EU KOMISIJE: Zbog terorista je studirala pod lažnim imenom, a konzervativcima je ona poseban trn u oku

Suradnici von der Leyen kažu da ona voli Hrvatsku

No, dodaju da je dublji razlog dolaska, a to je natuknuo i glasnogovornik nove šefice Komisije, i “pokazivanje zahvalnosti”. U slučaju Plenkovića, povod je više nego jasan – hrvatski premijer bio je jedan od dva pregovarača Europske pučke stranke, koji je, nakon što je postalo jasno da je sustav glavnih kandidata (spitzenkandidata) propao, inzistirao da čelno mjesto komisije ide pučanima kao relativnim pobjednicama izbora,i to u trenutku kad je osovina Angela Merkel – Emmanuel Macron u Japanu dogovorila plan kojim bi na čelu bio socijalist Frans Timmermans, podsjeća Večernji.

No čak i da se politička kombinatorika i nije tako odvijala i da je Ursula von der Leyen ostala na dužnosti njemačke ministrice obrane, ovog bi mjeseca također došla u Hrvatsku, ali drugim povodom. Naime, već je bio dogovoren susret s hrvatskim kolegom, ministrom obrane Damirom Krstičevićem.

Ursula von der Leyen, kažu nam njezini suradnici, voli Hrvatsku. Teško se bilo oteti dojmu da je Hrvatska od učlanjenja u EU dugo bila izvan fokusa Komisije i njezinih članova. Gotovo nevjerojatno zvuči da ni Barroso ni Juncker nisu prvih godina posjetili najmlađu članicu Unije, a ni povjerenici nisu bili česti gosti, što se zadnjih godina promijenilo, pa bi ovakav početak mandata mogao navijestiti dobre odnose, piše Večernji list.