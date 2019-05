URNEBESNIJE OD FAMOZNOG ‘PRŠUTINGA’: Kerum nije glasovao za sebe, a kad vidite zašto, past će vam mrak na oči

Na današnjim izborima svaki birač dobiva najmanje četiri listića – za župana, županijsku skupštinu, čelnika grada ili općine i lokalno vijeće. Za Željka Keruma je to bilo previše…

U Hrvatskoj su u nedjelju u 7 sati otvorena birališta na kojima će 3 milijuna i 720 tisuća birača odlučiti tko će u iduće četiri godine obnašati predstavničku i izvršnu vlast u 576 lokalnih jedinica. Birališta su bila otvorena do 19 sati. No Željka Keruma je to malo zbunilo.

SVI POZIVAJU NA GLASANJE: Bandić prvi na biralištu, glasali i premijer, predsjednica….

Kako su zabilježili fotoreporteri Pixsella, Kerum je listić za gradonačelnika ubacio u pogrešnu kutiju…