U Hrvatskoj je sve češći oblik ispraćaja kremiranje, a danas je sve više ljudi koji traže da pepeo pokojnika odnesu kući. Može, ali na kamin - ne, u more - možda, ali u dijamant - nema problema. Na pitanje biste li jednog dana vi voljeli biti nekome u regalu u dnevnom boravku Ana Draić iz Zagreba odgovorila je: "Ne, ne bih, imam tu mjesto", rekla je Ana za RTL Danas.

"Nema toga da bi me netko držao u regalu ili ne znam gdje, mislim, danas sutra da dođu mala djeca što oni znaju što to je i da prospu taj pepeo, što onda, usisavačem vas poberu, bace u smeće i to je to“ priča Emina Posilović iz Zagreba.

Trebate reći gdje će urna biti položena

Prema zakonu o grobljima to ionako nije dopušteno. Ali nije baš ni posve nelegalno.

"To je nažalost jedna onako nedefinirana priča koju mi sada pogrebnici uređujemo zakonski, naime kad se urna preuzima na krematoriju dovoljno je samo navesti gdje će biti položena, znači ne možete navesti da će biti doma … Onda vi s krematorija dobijete urnu, ali nitko više kasnije ne kontrolira gdje ta urna završi“, govori Zoran Žic, vlasnik pogrebnog poduzeća.

Slično je i s posipanjem pepela. Marica Kokoška iz Zagreba ispričala je svoje iskustvo.

"Da. Zaista. Evo kolegica je bila sa mnom. Jesmo jednu obavili takvu želju pokojnika“ , rekla je.

Znalo je biti i neugodnosti

Po želji koju je gospodin ostavio u oporuci, njegov pepeo prosut je u more. Ispričala je i kako je dobila dozvolu od Lučke kapetanije pa je bilo malo i svečano.

"Godine 2015. je donesen zakon o pogrebničkoj djelatnosti gdje je navedeno da se pepeo pokojnika može prosipati u planine, mora, jezera, rijeke, u prirodu, ali to još nije definirano kako i na koji način“, objasnio je Žic.

Pa su znali imati i neugodnosti.

"Koća, dakle ribarska, u blizini Pule uhvatila 20-ak urni, to su ja mislim iz Austrije bili pogrebnici samo ih onako pobacali vjerojatno po želji svojih građana“, dodao je.

Pepeo možda postati i dijamant

Takvi su nam zakoni – na regal ne možete, ali se to lako izvede. U more možete, ali ne tako lako. No, ono što možete i zakonski i fizički, naravno ako imate dovoljno novca, jest da vaš ili pepeo vašeg pokojnika postane dijamant.

"Pepeo pokojnika preuzmemo kao posmrtni ostatak na krematoriju, vozimo ga u Švicarsku tamo je dopušteno u Švicarskoj znači da se od pepela pokojnika napravi dijamant koji se tada definira kao nakit i kao nakit se onda vraća u Hrvatsku“, priča Zoran.

U planu je, dodaje, u zakon uvrstiti još jednu opciju koja se već neko vrijeme koristi u zapadnim zemljama. Da pepeo, zajedno sa sadnicom drveta, zakopate u zemlju i tako jednom postanete stablo. No, na kraju je jedino važno - kako god završili vaši ostaci da to bude ona zadnja ispunjena želja.