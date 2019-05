‘URLIKALI SU NAM DA SMO UBOJICE DJECE, ČETNIKUŠE i SRPSKE KU**E’: Aktivistice privedene na ‘Hodu za život’ otkrile što su iskusile

‘Dobar dio nije iskren čak niti u tome da su protiv pobačaja jer su nama zdušno dobacivali da su nas majke trebale pobaciti’

U nekoliko hrvatskih gradova u subotu se održavala povorka Hoda za život, a aktivistice koje su se usprotivile povorci ostat će zapamćene po svom revoltu te odjeći kao i po fotografijama na kojima ih interventni policajci “trpaju” u marice. Kako u Zagrebu, tako i u Rijeci. Policija je zbog prekršaja protiv javnog reda i mira privela 13 osoba koje su u Praškoj ulici u Zagrebu, uoči samog kretanja povorke, sjele na ulicu kako bi je zaustavile, piše Jutarnji list.

Riječ je većinom o ženama koje su donijele plahtu s crvenom bojom, koja simbolizira krv, neke su nosile i transparente s natpisima ‘Svoga tijela gospodarica’ kao i majice s natpisima ‘Legalan, dostupan pobačaj’. Dio protuprosvjednica bio je odjeven u bijelo, uz crvenu boju koju su razlile na području svojih intimnih dijelova, piše Jutarnji.

Studentica postala simbol ovogodišnjeg otpora povorci

Studentica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Iris Ban-Krošelj, postala je na neki način simbol prosvjeda protiv povorke Hoda za život. Njezine fotografije preplavile su društvene mreže i medije pa se i studentica oglasila na Facebooku i ispričala svoju stranu priče te cijelo iskustvo s policijom.

“Praška ulica. Krvavih spavaćica, jer smo maloprije u podrumu pobacile pomoću vješalice, stajemo pred autobus Hoda za život u kojem se moguće vozi teta Markić jer joj je teško hodati. Dižemo šake ‘No pasaran!’. Ostali redovi staju iza nas. Policija traži zapovijed. Novinarka me pita zašto sam tu: ‘Ne želim da drugi odlučuju o mom tijelu, zdravlju, pravu i životu” počela je Iris priču.

U više je navrata napomenula da se policija prema njima ponijela korektno dok su iz gomile koja se kretala stizale brutalne uvrede. “Srpske ku***, lezbe, četnikuše, ubojice djece”, samo su neke fraze kojim ih je gomila počastila. Upozorenje policijskog službenika koji im govori da blokiraju prolaz i da se moraju maknuti, doživljava kao spas u moru uvreda koje ne prestaju stizati. Nakon upozorenja da će, ako ne napuste ulicu, protiv njih biti primijenjena sredstva prisile, policija odnosi jednu po jednu osobu.

“Dižu me kao Pernara, ali bez imalo drame. Ja im kažem ‘Nježno sa mnom, ja sam dama’, kažu interventni policajci ‘Ne brinite, nježno, najnježnije’ i od dragosti se smiju. Zgodniju žensku nikada nisu nosili. Kako imam 55 kg, čudilo me što me samo jedan nije nosio kao mladu preko praga, ali ovi su iznimno bili dovoljno pametni, pa su zbog krvavih tajica i vješalice zaključili da ipak nisam nevina, pa sa mnom ne trebaju postupati kao u prvoj bračnoj noći”, piše Iris i prepričava anegdotu iz policijske postaje gdje su ih zadržali do gotovo 17 sati i nakon svih odrađenih protokola, pustili uz prekršajni prijedlog.

Iz povorke su se čule psovke

“U povorci Hoda za život uzvikivalo se ‘Za dom spremni!’, nama se dovikivalo da smo četnikuše, Srpkinje, kurve, ubojice djece, po nama se pljuvalo. Oni ne bivaju uhićeni, uhićene smo mi, žene i jedan muškarac jer se suprotstavljamo političkom i vjerskom programiranju naših života. Kraj takvih ispada intervencija policije bila nam je spas, na svojoj koži smo osjetili da sudionici Hoda za život nisu miroljubivi kako govore. U I.PP na Zrinjevcu proveli smo pet ugodnih sati. Policijski službenici bili su izuzetno profesionalni, nitko od 13 privedenih nije imao pogovor na njihovo postupanje. Protiv nas privedenih bit će pokrenut prekršajni postupak zbog oglušivanje na naredbe policijskih službenika. Zahtijevat ćemo da nam se novčane kazne zamijene radom za opće dobro, želimo volontirati u udrugama za zaštitu životinja, za zaštitu prava žena i drugim”, napisala je Iris.

Još jedna aktivistica, Bojana Genov, istaknula je da zabrana pobačaja, iz iskustva drugih zemalja, niti povećava natalitet niti smanjuje stopu pobačaja.

“Hod za život usmjeren je za zadobivanje političkog i društvenog utjecaja, a ne okupljalište ljudi koji poštuju život. Dobar dio nije iskren čak niti u tome da su protiv pobačaja jer su nama zdušno dobacivali da su nas majke trebale pobaciti. Zna se iz iskustava drugih zemalja koje su zabranile pobačaj da ta mjera ne povećava natalitet niti smanjuje stopu pobačaja nego samo izlaže žene troškovima, putovanjima i zdravstvenim rizicima zbog pobačaja u nesigurnim uvjetima. Našom akcijom htjele smo ukazati upravo na te rizike i na povratak u prošlost koju su žene u Hrvatskoj davno zaboravile. Rasističke poruke poput Thompsonovih stihova ‘Plave krvi, bijela lica rađaju se nova dica’ su rasističke i na najneugodniji način evociraju teoriju više rase. Zbog toga bi se svaki sudionik Hoda za život koji je padao u euforiju i cupkao na ovu muziku, nepoželjnu u civiliziranim državama, trebao stidjeti. Hrvatske žene neće nikada odustati od svojih stečenih prava i neće dopustiti da o njihovim životima i tijelima odlučuju država niti Crkva”, kazala je Genov.

