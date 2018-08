UREDNIK NEWS BARA PRIMIO PRIJETNJE SMRĆU, SKUPA S RUTOM KOJOM SE INAČE KREĆE: ‘I ti ćeš dobiti u potiljak, kunem se’

Od istog je muškarca Zovak i ranije, putem Facebooka, dobivao uvredljive poruke, ali ne i prijetnje smrću. Osim što mu je zaprijetio, poslao mu je i raspored autobusne linije kojom je Zovak godinama putovao u posjet obitelji

Domagoj Zovak, urednik satirične emsiije News Bar Prime Time dobio je prijetnju smrću putem Facebooka. Nakon posljednje epizode Prime Timea koja se bavila prošlotjednom obljetnicom ‘Oluje’ i osuđenim ratnim zločincem Mirkom Norcem, Zovak je dobio poruku putem Facebooka koja je glasila: “I ti ćeš dobiti u potiljak, kunem se”, piše N1.

Zovak kaže da je s istog profila i ranije dobivao poruke, ali uglavnom s uvredama. Ovoga puta dobio je prijetnju smrću, a muškaraca koji mu je zaprijetio usto mu je poslao i raspored autobusne linije kojom je Zovak godinama putovao u posjet obitelji. Zovak je slučaj prijavio policiji.

“Umjesto da promijeniš kanal, zaprijetiš smrću”

“Sjajno je što smo toliko napredovali kao društvo da je normalno kad na televiziji vidiš nešto što ti se ne sviđa da se jednostavno, umjesto daljinskog upravljača, ljudi odluče za prijetnju smrću autoru emisije. Trebalo je dogurati do ovoga. Ali, malo branitelji koji otkazuju koncerte nepoćudnim pjevačima, pa DORH koji ne goni one koji prijete jer su bili pijani i jer su branitelji, pa predsjednica koja kaže da su prijetnje samo izraz nezadovoljstva i u konačnici dođemo do ovako olakog razbacivanja s prijetnjama smrću. Ja sam to sad prijavio. Kao Vojko Vrućina “reka san NE MOŽE’, izjavio je Zovak za N1.

