Zamršena je cijela priča oko Davora Filipovića. Zato je gost RTL Direkta Berislav Jelinić, urednik tjednika Nacional, nakon čijeg je otkrića ministar i smijenjen, donosi Danas.hr.

I evo ga, 30. Plenkovićev ministar je otišao….Nevjerojatna brojka.

"Nije to lako, to govori o jednom sustavu potpuno promašenog, ali zapravo ciljano promašenog kadroviranja u kojem Plenković kad god potkapacitirani ministar nešto zabrlja, onda on skoči padobranom kao spasitelj. Nije to lapsus sistem, to je dobro uhodani sistem s ciljem da se Plenkovića promovira u duhu spasitelja".

Je li te iznenadila brzina kojom se otarasio ministra?

"Počeo je pokazivati neke reflekse nakon prometne nesreće donedavnog ministra Banožića. To su sve situacije u kojima da nije povukao taj potez, on bi postao tema. On je to pravodobno napravio jer je pravodobno procijenio snagu, u ovom slučaju, dokaza koji impliciraju prvorazrednu, kretensku razinu korupcije. Čak i za HDZ-ove standarde, kretensku razinu korupcije".

Koja je tu odgovornost Davor Filipovića?

"Ima odgovornosti, to impliciraju i neki detalji teksta koji sam objavio. Prije svega, gospodin Lovrinčević u jednom dijelu snimljenog razgovora navodi da s jednom hrvatskom televizijom ima posebni deal oko pomaganja u kreiranju imidžu Davoru. Pa će njima platiti nešto ranije, a ove druge će staviti sa strane da čekaju za slučaj da čovjek od kojeg želi pola novca natrag, ako ne bude vraćao držat će ga "on hold" par dana. Ali, samo toj će televiziji pustiti ranije zato što ima neki dogovor vezano uz ministra Filipovića. Novinar koji je to snimio mi je rekao da mu je gospodin Lovrinčević izričito rekao da sve te budžete koje on tvrdi da kontrolira na kraju odobrava ministar Filipović. Možda je on potkapacitiran, ne možda - vrlo vjerojatno je i sigurno bio potkapacitiran od prvog dana, ali nije glup za neke stvari da do tih razina se ne petlja u vlastiti posao".

Nemoguće je da je Lovrinčević radio sam, a da drugi nisu znali?

"Apsolutno su znali. Kod premijera danas jedan narativ da on to pokušava svesti na jednu izoliranu situaciju i oni su šokirani. I ja bih bio šokiran. To je stvarno za standarde HDZ-a koji je osuđen kao stranka zbog sličnih stvari u aferi Fimi media zbog takvog crnog budžetiranja prije 15 godina. Ovo je situacija koja nadilazi te standarde. Ne bih rekao da u HDZ-u postoji slična razina kretenske gramzivosti. Postoji dobro uhodani sistem pritisaka na medije kod budžetiranja koji su netransparentni, koji nisu strukturirani, oni su nejasni, ambivalentni i arbitrarni. Netko tamo iza nekih vrata odlučuje o tome kome ide lijevo, desno, kome 10, kome 20 posto više. Nema natječaja za te budžete pa se tu temeljito manipulira. Gospodin Andrej Plenković je vrhunski upoznat s tim modelom funkcioniranja, to ide od glave, a onda dalje na podrazinama svatko u svom rajonu brokrerira vlastitu poziciju i pliva u tome i pritišće. S tim svi mediji u Hrvatskoj žive. Neka mi se javi netko tko kaže da nema te vrste pritiska. No, ovaj slučaj je izišao čak iz zone toga što bi rekao bjegunac u Hercegovini: Kad sam slušao te snimke, izulo me iz cipela, čak i za te standarde".

Misliš li da je Filipović odletio zbog korupcije ili zato što mu je savjetnik bio krtica?

"Koliko sam čuo da je premijer rekao, napomenuo je da je zbog jednog i drugog. Bilo nešto u toj zoni dokazano na kraju - što vjerujem da će biti bez puno problema - ili ne. Ova razina snimki koje smo objavili, to je politički neodrživo. To ne možeš braniti. Plenković je povukao jedan razuman potez".

Ako je odletio jer je loše birao suradnike, onda je to krimen za koji je i Plenković kriv?

"To je sustav takvog kadroviranja, nije Filipović greška, on je produkt smišljenog sustava, profila ljudi s kojima se Plenković okružuje. Dobro je ovoj Hrvatskoj kako se ljudi biraju. Pa pogledajte taj poker aseva koji su se tu izredali. Nečuveno".

Tko će od ove situacije profitirati? Sve miriše na obračun na desnici?

"Vidjet ćemo u narednim danima. To je legitimna politička utakmica da svatko za sebe grabi što više političkih bodova. Bilo je i većih zicera za oporbu pa su ih fulali. Ne bih se iznenadio da ni ovdje ne odigraju to kako treba. To je sve jedna legitimna utakmica. Neka se svatko bori za svoj prostor. Imaju tu što nabadati tom HDZ-u. Mi smo osvijetlili slučaj, on je sam pao".