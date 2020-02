UREDNIK LOKALNIH NOVINA DOŽIVIO ŠOK: ‘Pred obiteljskom kućom se zaustavilo veliko kombi vozilo policije…’

‘Cijeli slučaj iznijet ću sutra pred članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Hrvatskog sabora. Ukoliko je sve ovo po zakonu, onda zakon valja žurno mijenjati jer u najmanju ruku nije racionalno da policijski službenici osobno dostavljaju pozive i provode ispitivanja u ovakvim osebujnim slučajevima, kao da nemaju prječeg posla’

Oko 15 sati pred domom Ivice Kruhoberca, glavnog uredika Varaždinskih vijesti, zaustavilo se veliko kombi vozilo varaždinske policije iz kojeg je izašao policajac te ušao u stan i pričekao desetak minuta ako bi Kruhobercu uručio poziv od 5. veljače da u svojstvu osumnjičenika ode u Policijsku postaju Varaždin na ispitivanje zakazano za 14. veljače u 9 sati.

U policijskom pozivu stoji da će biti ispitan zbog “osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo ‘Davanje lažnog iskaza’ iz članka 305. st. 1. Kaznenog zakona.

Prijetnja prisilnim odvođenjem

“Ukoliko se ovom pozivu neopravdano ne odazovete, a izostanak ne opravdate, bit ćete prisilno dovedeni temeljem članka 208., a stavka 1. Zakona o kaznenom postupku”, navodi policijski istražitelj Boris Bochl.

U pouci o pravima osumnjičenika, koju je Kruhoberec primio uz poziv, stoji da postoji osnova sumnje protiv da je “počinio kazno djelo ‘Davanje lažnog iskaza’ iz čl. 305. st. 1. Kaznenog zakona na štetu Renate Sabati iz Varaždina, i to tako da je u parničkom postupku pred Općinskim sudom u Varaždinu – u kojem su tuženik Varaždinske vijesti d.d. Varaždin – na glavnoj raspravi održanoj 11. lipnja 2019. godine saslušan u svojstvu svjedoka i glavnog urednika tuženika i tom prilikom lažno iskazivao.”

U pozicu stoji i što je on to lažno kazivao tijekom postupka za odštetu koju je pokrenula Sabati, bivša službenica Općine Sračinec, protiv nekoliko varaždinskih medija koji su prenijeli izjavu načelnika Božidara Novoselca o suspektnim radnjama svoje bivše suradnice. To suđenje za štetu je još u tijeku, iako je Novoselec oslobođen.

Prema navedenom, glavni urednik je lažno iskazao pred sudom da “Varaždinske vijesti sigurno ne bi izlazile da su poziv dobile s adrese obrta”, zatim da je “javno tijelo koje je dalo izjavu načelnik Općine Sračinec. Ne znam u čije ime je on dao izjavu, ne znam da li u svoje ime, ime vijećnika ili Općine Sračinec”, “nakon izjave načelnika Općine Sračinec policija ili bilo koja druga institucija nije dala nikakve informacije”, “riječ kriminal ne spominje se u članku, spominju se nepravilnosti”, “ja ne znam je li tuženik na budžetu Općine i ima li kakve suradnje s Općinom Sračinec”.

Ispričao se vlastitoj obitelji

“Cijeli slučaj iznijet ću sutra pred članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Hrvatskog sabora. Ukoliko je sve ovo po zakonu, onda zakon valja žurno mijenjati jer u najmanju ruku nije racionalno da policijski službenici osobno dostavljaju pozive i provode ispitivanja u ovakvim osebujnim slučajevima, kao da nemaju prječeg posla, rekao je Kruhoberec, koji se ispričava članovima obitelji, koji su ponovno bespotrebno uznemireni zbog postupaka u vezi njegovog posla, kojeg će, kako veli, i dalje obavljati savjesno i profesionalno, usprkos svemu.