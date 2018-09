NARAVNO, URED ZA OBRAZOVANJE NIJEČE ODGOVORNOST: ‘Nije učinjen nikakav propust, a Elena je od danas na nastavi’

“Kad Ured donosi rješenje, ono se dostavlja roditelju. Školi se dostavlja kada rješenje postaje pravomoćno. U roku od 15 dana roditelj ima pravo žalbe na rješenje i ako se ne žali, onda se šalje to rješenje školi da je dijete učenik te škole”, pojasnili su u gradskom Uredu za obrazovanje

Emotivno, no istodobno i gnjevno pismo koje je jučer putem Facebooka “nadležnima” uputila Zagrepčanka Ana Vujnović (na slici), majka male Elene, djevojčice s posebnim potrebama, jučer i jutros dirnulo je ovdašnju javnost. Elena je jučer trebala krenuti u prvi razred Osnovne škole Ivana Meštrovića u Zagrebu, no jedina je od svih prvašića ostala neprozvana u svoj novi razred. Njezina majka je s mnogo srdžbe odgovornost svalila na Gradski ured za obrazovanje gdje joj je prethodno, kako kaže, rečeno da će oni obavijestiti spomenutu školu o upisu njezinog djeteta u prvi razred.

Situacija je riješena i malena Elena krenula je u školu

Danas je, srećom, ova mučna situacija riješena i malena Elena krenula je u prvi razred spomenute škole. Tim povodom oglasio se i prozvani gradski Ured za obrazovanje gdje odbacuju odgovornost za ovaj slučaj.

“Što se tiče Grada Zagreba, odnosno Ureda za obrazovanje, nije učinjen nikakav formalno-pravni propust. Žao mi je što je došlo do takve situacije, no u dogovoru s roditeljima i ravnateljem škole djevojčica je upisana jučer i danas je na nastavi. U školi su djelatnici i u poslijepodnevnim satima, majka je mogla otići u školu i javiti se za upis svog djeteta u prvi razred. Mogla je to učiniti i u ponedjeljak u jutarnjim satima”, kazala je Mirjana Berislavić iz gradskog Ureda za obrazovanje, prenosi Večernji list.

Berislavić je pojasnila gdje je došlo do šuma u komunikacijskom kanalu.

“Otkad je svijeta i vijeka, roditelji upisuju djecu u školu”

“Kad Ured donosi rješenje, ono se dostavlja roditelju. Školi se dostavlja kada rješenje postaje pravomoćno. U roku od 15 dana roditelj ima pravo žalbe na rješenje i ako se ne žali, onda se šalje to rješenje školi da je dijete učenik te škole. Mi smo danas imali razgovor s roditeljima djevojčice, pokazali su veliko razumijevanje i zahvalili na svemu što smo zajedničkim naporom učinili. Ispričali smo se što se očekivalo da će naš ured obavijestiti školu. Naša isprika još jednom svima, nadajmo se da se to više neće dogoditi, a maloj Eleni želimo da se uklopi u razred”, dodala je.

Ravnatelj Osnovne škole Ivana Meštrovića Milivoj Magerl kaže, pak, da malenu Elenu nisu ni mogli upisati u školu jer nisu ni znali za nju.

“Otkad je svijeta i vijeka, roditelji upisuju djecu u školu. Mi, čim smo doznali da to dijete postoji i da je upućeno u našu školu od Gradskog ureda, u roku od pet minuta smo ga upisali. Žao mi je što dijete nije prozvano, ali nije ni moglo jer nismo znali da postoji. Ali eto, dijete je bilo na priredbi”, rekao je ravnatelj Magerl.

