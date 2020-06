URED ZA HRVATE IZVAN HRVATSKE DOBIO LUKSUZNU VILU: Bez naknade u zgradi koju je MORH dobio na bizaran način

Ured će biti smješten u vili na Pantovčaku 258 dok se ne obnove njihovi prostori na Trgu hrvatskih velikana 6, koji su stradali u potresu, no morat će sami urediti vilu i plaćati režije

Iako je država spora i neefikasna kada građanima, čiji su domovi oštećeni u potresu 22. ožujka, treba dati zamjenski smještaj, činovnici nemaju tih problema. Naime, Ministarstvo državne imovine je 15. lipnja dalo Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske na korištenje 639 kvadrata vile na Pantovčaku 258, nakon što su i oni prijavili oštećenja od potresa u svom uredu na Trgu hrvatskih velikana 6, doznaje Jutarnji list.

Bizarno izvlaštenje

Država je tako nakon dugo vremena pronašla smisao novijoj, ali pomalo zapuštenoj vili koja je inače u vlasništvu Ministarstva obrane. Do te je vrijedne nekretnine MORH došao u jednoj od najčudnijih nekretninskih rošada na ovim prostorima. Naime, u devedesetima je na zemljištu u vlasništvu sada pokojne Savke Ćović tvrtka Rebaco započela gradnju vile i po principu ključ u ruke prodala tri stana i dopustila vlasnicima upis založnog prava. No, MORH je netom prije postavljanja krova, obustavio gradnju, pod izlikom da je vila preblizu rezidencije tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana te da bi on potencijalnim stanarima bio na snajperskom ciljniku. Kasnije je ministarstvo otkupilo nedovršenu nekretninu ispod tržišne cijene te u njeno dovršenje uložilo još sedam milijuna kuna.

Potom je u nju uselila Zaklada “Naša djeca” koju je vodila Ankica Tuđman. Vila je poslužila i kao Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost te Odjel za odlikovanja i priznanje predsjednika, da bi od 2003. do 2006. ona postala dom Agencije za zaštitu osobnih podataka, a potom i Zavoda za sigurnost informacijskih sustava koji će ondje boraviti do 2012.

Nisu je uspjeli prodati

Otada je vila zjapila prazna, pa ju je Ministarstvo državne imovine odlučilo 2018. prodati za 3600 eura po kvadratu, odnosno ukupno 18,2 milijuna kuna. Naravno, nitko nije bio zainteresiran, pa je na kraju završila u rukama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, koji će je koristiti privremeno i bez naknade. Doduše morat će sami plaćati režije i urediti prostor kojeg će koristiti sve dok se njihovi uredi ne obnove, a to bi se trebalo dogoditi nakon izrade projektne dokumentacije.

