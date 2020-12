URANJENI BOŽIĆNI POKLON: Zagrepčanka skoro rodila u liftu! Šokirala se: ‘Isuse, kaj rađam!?’; Bolnica: ‘Ovo već dugo nismo doživjeli’

Do boksa nije ni stigla, nisu je stavili na CTG, niti su stigli napraviti test na koronavirus. Vanja je rodila dva sata nakon početne sitne boli koju je osjetila, a u bolnici kažu kako već dugo nisu doživjeli tako ekspresan porod

Zagrepčanka Vanja K. (23) prošli je četvrtak rodila prekrasnog dječaka malo ranije nego što je planirala pa joj je on ujedno i najljepši božićni poklon.

Vanja priznaje da se cijeli život pribojavala poroda i tih najstrašnijih bolova koje majke opisuju. Naravno, sve se činilo još kompliciranije uz brojne epidemiološke mjere zbog pandemije koronavirusa posljednjih mjeseci. Vanja nije znala do zadnjeg trenutka hoće li muž moći u rađaonicu, rodilje se testiraju na ulasku u bolnicu, a cijeli proces trijaže se produljuje.

“Uvijek sam si mislila kako će to izgledati, kako ću izdržati… Uglavnom, sve najgore. Bojala sam se horor priča i bila uvjerena da će moja biti najstrašnija i punila si glavu time”, rekla je Vanja za Jutarnji list.

Osjećaj kao da mora na veliku nuždu

Sve je počelo oko 10 ujutro kao blaga menstrualna bol. Bila je u 39. tjednu trudnoće, ali je mislila da ima još koji dan do upoznavanja svoje bebe. Od jutra je bila na WC-u, ali je mislila da možda ima lažne kontrakcije. Tada je prokrvarila pa je par odlučio krenuti u bolnicu. Sad kažu da se to srećom dogodilo jer bi Vanja inače sigurno rodila kod kuće jer ne bi stigla do rodilišta.

Tijekom vožnje ju je nekoliko puta ulovila blaga bol, imala je osjećaj da mora na veliku nuždu, ali nije ni slutila da beba uskoro stiže.

Inače im do Vinogradske treba približno 45 minuta, a sad im je trebalo oko 20. Muž se prepao više nego mlada trudnica, pa je stiskao gas. Oko dvije minute prije bolnice Vanji je pukao vodenjak.

“Skinula sam se gotovo nesvjesno iz hlača. Muža su svi puštali odmah na rampi kad su me vidjeli takvu polugolu. Ja sam ostala u autu, a muž je otrčao u bolnicu da pita smije li me otpratiti na treći kat”, prisjeća se trenutaka koje će sigurno mnogo puta u životu prepričavati. Misleći da je lažna uzbuna, Vanja je obukla hlače, a muž je došao po nju.

‘Pa žena rađa’

Rekla mu je da bi radije išla stepenicama da se još otvori, ali muž i medicinska sestra su je ugurali u lift. “Osjetila sam nešto i stisnula dolje još onako obučena. Sestra me skinula taj čas. Da nije, mislim da bi svog dječaka istisnula u hlače.”

“Mislim si, reći će da sam otvorena pet centimetara, a sestra je rekla: ‘Pa žena rađa!’ Ja sam se u šoku nasmijala: ‘Isuse, kaj rađam!?’ Istisnula sam malenog u dva truda. Kad sam vidjela glavicu, počela sam se smijati i preplavio me takav adrenalin. Nisam mogla vjerovati, stisla sam još jednom i moj život je bio na mojim prsima. Počela sam se smijati i ispitivati: ‘Zar sam ja rodila? Je li ovo stvarno? Ja ne vjerujem!” priča svoju nevjerojatnu priču o porođaju u bolničkoj ambulanti.

Do boksa nije ni stigla, nisu je stavili na CTG, niti su stigli napraviti test na koronavirus. Vanja je rodila dva sata nakon početne sitne boli koju je osjetila, a u bolnici kažu kako već dugo nisu doživjeli tako ekspresan porod.

