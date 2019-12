UPS! ŠTO JE TO ŠKORO NAPRAVIO? Danas je 11. na listiću, a prije 11 godina je pjevao za čovjeka s 11 milijuna kuna na računu…

Ovu igru brojki otkrili su dežurni na facebooku ptkrijepivši tu tvrdnju jednom fotografijom

Jedan od kandidata na današnji predsjedničkim izborima je i Miroslav Škoro. On je u svojoj kandidaturu objavio prvi, ali je na glasačkom listiću posljednji, 11. I upravo je ta igra brojkama privukla dežurne na facebooku, pa se tako na stranici “That awkward moment when HDZ se bori against korupcije” netko poigrao brojkom 11 i pritom malo dublje zaigrao s poviješću.

“Kod Sanadera su pri uhićenju pronašli 11 milijuna kuna. Ova fotografija je stara 11 godina. 😂”, stoji u njihovoj objavi na facebooku.

Naime, objavljena je fotografija na kojoj su Miroslav Škoro i bivši hrvatski premijer Ivo Sanader. Fotografija je nastala prije 11 godina, u vrijeme parlamentarnih izbora na kojima je pobijedio HDZ. U toj je kampanji Škoro bio angažiran kao jedan od estradnih zabavljača u Sanaderovoj kampanji, inače upečatljivoj po plavim šuškavcima.

Sanader je nakon godinu dana uhićen zbog afere Fimi Media, odnosno izvlačenja novca iz državnog proračuna. USKOK je otkrio kako je u trenutku uhićenja, njegova obitelj, zajedno s njime, raspolagala sa 78 bankovnih računa na kojima je bilo položeno 11 milijuna kuna.

Iako je Škoro u objavi svoje predsjedničke kandidature izjavio kako “Hrvatskom vlada kontrolirani stranački sustav u kojem se na vlasti izmjenjuju dvije najjače stranke sa svojim trgovačkim partnerima”, no čini se kako jedna fotografija dokazuje kako je i on bio dio toga.