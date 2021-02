NOVI POTRES U SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ: Bio je jačine 4,1, epicentar u blizini Gline

Danas u 10.58 sati dogodio se potres u blizini Gline, jačine 4,1 po Richteru, kazao je seizmolog Kuk za Media Servis.

Riječ je o seriji naknadnih potresa koja se malo smanjila, kazao je Kuk

EMSC javlja epicentar 16 km od Siska.

“Bogme vrlo nezgodan”, piše jedan građanin na EMSC. Ljudi kažu da se činilo da ovo podrhtavanje duže traje.

