UPRAVO SE DOZNALO: Na koronavirus se možete testirati samostalno, i bez uputnice liječnika: Evo koliko to košta

Dosad su se bez simpoma mogli testirati jedino pomorci, a to plaćaju kompanije za koje plove

Dok god se ne pronađe cjepivo za koronavirus, zemlje svijeta će pažljivo kontrolirati koji će ljudi iz inozemstva stizati na njihov teritorij pa će tako jedna od metoda biti i test kojim ćete trebati dokazati da ste negativni na virus.

Dosad testiranje nije bilo moguće obaviti bez uputnice liječnika, no sada se možete i samoinicijativno testirati.

Naime, najava da će povratnici u Hrvatsku morati imati 24 sata star PCR test na koronavirus mnoge je zbunila jer ne znaju gdje će se testirati i o čijem trošku.

Ne treba vam uputnica

RTL je istraživao tu temu pa su slučajno otkrili kako se odsad slobodno možete testirati i bez uputnice. “Cilj nam je povećati sigurnost i epidemiološka služba će naći pravi okvir između praktičnosti i omogućavanja adekvatne sigurnosti hrvatskim građanima”, izjavio je ministar Vili Beroš.

Hrvatski državljanin s prebivalištem u Sloveniji s kojim je razgovarala novinarka RTL-a jutros je zvao Stožer koji mu je poručio da bez negativnoj PCR testa ne može u Zagreb na pregled.

“To znači da još neće stupit na snagu naime, činjenica je da je pitanje prelaska granice jedno vrlo složeno kompleksno pitanje”, kazao je voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović.

Cijena testa je oko 200 eura

“U Hrvatskoj se razgovara kako to točno napraviti. Pojavile su se ideje da bi ljude trebalo testirati na granicama ili qpr tastovima ili serološkim testovima”, kazao je hrvatski znanstvenik Gordan Lauc. No, dodaje, to nije nimalo pametna ideja.

Mi ne možemo ljude testirati na granici zato jer ono što znamo je da u sezoni ne možemo čak ni odskenirati ni putovnicu svaku jer se stvore nepregledne gužve”, objašnjava Lauc.

Dosad su se bez simpoma mogli testirati jedino pomorci, a to plaćaju kompanije za koje plove.

“Kompanije postavljaju uvjet kakav test žele mislim da u ovom trenutku prihvaćaju sve vrste testova, a cijene su različite. Hrvatski zavod za javno zdravstvo testira za otprilike 1500 kuna dok smo vidjeli da neki privatnici to rade za 500 kuna”, izjavio je Neven Melvan, tajnik Sindikata pomoraca.

Oba testa su, kažu pomorci, uzaludna. “Naime, pomorac nakon što odradi testiranje u Hrvatskoj ide na aerodrom, putuje prvo do Zagreba, ide na jedan aerodrom, pa ide na drugi aerodrom promijeni najmanje dva do tri aviona do dolaska do svoje destinacije, mislim da je to momenat kad bi ga trebalo testirati, a ne prije toga”, dodaje Melvan.

Testiranje u ‘Štamparu’

RTL je u međuvremenu doznao kako ne trebate biti pomorac da biste se testirali, dovoljno je samo pitati. Cijena je 1506.08 kuna i za testiranje nije potrebna uputnica ni potvrda liječnika.

Testiranje obavlja Zavod za javno zdravstvo ‘Andrija Štampar’.

“Uz plaćanje na Covid-19 testiramo one naše sugrađane koji na isto nemaju pravo sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i Ministarstva zdravstva, kao i radnike koji zbog odlaska na rad u inozemstvo moraju imati potvrdu da nisu zaraženi”, priopćili su iz Zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’.

Situaciju oko koronavirusa iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.