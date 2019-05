UPRAVNI SUD PONIŠTIO ODLUKU POVJERENSTVA ZA SUKOB INTERESA U VEZI BANDIĆA: Predsjednica Povjerenstva najavila žalbu na presudu

Povjerenstvo će na ovu odluku uložiti žalbu i stvari vratiti na početak

Upravni sud u Zagrebu poništio je odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa otome da zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije čuvao vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene mu dužnosti. N1 donosi kako predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković najavljuje žalbu na presudu.

“Radi se o nepravomoćnoj presudi na koju ćemo definitivno uložiti žalbu. Presuda ide u dva smjera: Napada pokretanje postupka zbog načela, a s druge strane je i nedostava dokumentacije. Na obje situacije ćemo se osvrnuti”, kaže Novaković i dodaje: “Ovo je prvi takav slučaj, da je Upravni sud donio takvu odluku. Dosad se načela nisu pokazala kao dvojbena praksa Povjerenstva”.

Nisu dostavili dokumentaciju

Povjerenstvo je, podsjetimo, protiv Bandića pokrenulo postupak 18. svibnja zbog narušavanja načela obnašanja dužnosti i to zato što u dva otvorena predmeta Povjerenstvu nije dostavljena dokumentacija zatražena od nadležnih gradskih tijela. Tek tri dana nakon što je Povjerenstvo otvorilo postupak tražena dokumentacija je dostavljena.

Povjerenstvo je, pak, u studenom donijelo odluku kojom je zaključilo da je Milan Bandić propustom, odnosno time što nije naložio Uredu gradonačelnika da postupi po pozivima i požurnicama Povjerenstva i dostavi dokumentaciju, prekršio članak 5. stavak 1. koji regulira načela obnašanja dužnosti. Upravni sud je zaključio da je Povjerenstvo trebalo obustaviti postupak protiv Bandića čim je zaprimilo dokumentaciju.

Pritisci na povjerenstvo

Na pitanje vrši li se time pritisak na Povjerenstvo zbog “slučaja Helsinki”, Novaković kaže kako ne zna radi li se o pritisku te da je koncentrirana na to da žalba koju će Povjerenstvo uložiti bude što bolje napisana.

Što se tiče izjave ministra uprave Lovre Kuščevića da je trivijalno da se Povjerenstvo bavi imovinskim karticama, Novaković kaže: “Doista ne mogu shvatiti tu trivijalnost koju oni vide u imovinskim karticama. U svojim istupima su išli do groteske, da utvrđujemo pseće kućice i slično. To nije teza koju smo ikad tražili. Mi tražimo da svoju imovinu istinito stave u svoju imovinsku karticu. Smatramo da su upute jasne i činjenica da ministar koji je nadležan za nas kaže da su imovinske kartice, koje su osnovni antikorupcijski alat, trivijalne… ta izjava je sama po sebi trivijalna.”

Trivijalne imovinske kartice

O prijedlogu novog zakona kojim bi se trebale ograničiti ovlasti Povjerenstva, Novaković kaže kako je sporno ono što piše upravo o imovinskim karticama.

“Ono što je nama sporno baš kod imovinskih kartica u tom prijedlogu zakona, stoji da ukoliko dužnosnik ne unese svoju imovinu točno, Povjerenstvo nema ovlasti pokrenuti postupak nego ga samo informirati i on će to popraviti. Onda se gubi svrha imovinskih kartica, onda se one ne trebaju ni kontrolirati”, govori Novaković.