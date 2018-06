SINDIKATI CROATIA AIRLINESA IDU U ŠTRAJK: ‘Naši radnici su otišli van pa iznajmljujemo strance za 300 eura dnevno’

Sindikati poručuju da zbog niskih primanja vlada nedostatak kadrova pa je tako, primjerice, na burzi nemoguće pronaći mehaničara.

Nakon što je pokušaj mirenja s Upravom propao, sindikati Croatia Airlinesa najavili su skori štrajk, doznaje se da bi on mogao početi početkom srpnja. Piloti, kabinsko i tehničko osoblje nacionalnog avioprijevoznika traži više slobodnih dana i više godišnjeg odmora, povećanje plaća onima kojima je zadnji put plaća povećana još 2000. godine, ugovore na neodređeno za one koji ih već dugo nemaju i godinama rade sezonski, povećanje naknade za bolovanje sa 70 na 90 posto te sporazum o listi redoslijeda za letačko osoblje i osiguravanje letačkih dozvola.

USKORO ŠTRAJK RADNIKA CROATIA AIRLINESA: ‘Radimo i 17 sati dnevno, nemamo dovoljno odmora, a ne žele nam dati veće plaće’

‘Godinu dana kasnije pozicije su iste’

Iz kompanije poručuju da bi ispunjavanje tih zahtjeva za njih stvorilo neprihvatljiv trošak, 32 milijuna kuna. Nude povećanje plaća od 2,5 posto, regred od 1000 kuna i kolektivni ugovor do kraja ove ili iduće godine, a pregovore bi nastavili nakon turističke sezone.

‘Lani smo najavljivali štrajk uoči sezone, išli na razgovore u Ministarstvo i dobili obećanja da će zahtjevi biti ispunjeni. Nakon sezone nije bilo pomaka. Sada četiri mjeseca čekamo da se ispune nova obećanja Ministarstva. Očekujemo da ćemo dobiti drugu, kvalitetnu upravu. Godinu dana poslije na istim smo pozicijama’, rekao je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno Antonio Ćorak iz Samostalnog strukovnog sindikata aviomehaničara Hrvatske.

Uprava: ‘Tržište se proširilo, teško je biti konkurentan’

Iz Uprave opovrgavaju da velik broj kadrova odlazi iz kompanije. Jasmin Bajić, predsjednik Uprave, kaže da je 25 mehaničara otišlo u tri godine te da se radi samo o negativnoj medijskoj kampanji.

‘Od trenutka ulasku u EU, tržište se proširilo i teško je biti konkurentan. Školujemo naš kadar, mehaničare koji će preuzeti posao za nekoliko godina. U dvije godine otišlo je 8 pilota, od toga 2 u mirovinu. Na kompaniju se svalila negativna medijska kampanja, nakon otvorenog pisma sindikata pilota u kojem su favorizirali jednog kandidata za predsjednika Uprave’, rekao je Bajić.

RADNICI NAJAVLJUJU ŠTRAJK, UPRAVA CROATIA AIRLINESA NE POPUŠTA: ‘Njihovi zahtjevi su neprihvatljivi’

‘Najgore je učinila Milanovićeva vlada’

Iz Sindikata kabinskog osoblja kažu da nedostatak Kolektivnog ugovora ne omogućava normalne uvjete rada pa je to najveći problem. Predstavnica tog Sindikata Ivana Lojo kaže da je radnicima najviše stalo do kompanije jer druge takve u Hrvatskoj nema. Da je kompanije sustavno uništavana, smatra novinar Denis Kuliš, koji kaže da je najgore učinjeno dok je ministar prometa bio Siniša Hajdaš Dončić.

‘Avioni su plaćeni 60% više od tržišne cijene, a u mandatu Milanovićeve vlade taj je trošak unesen u pasivu poduzeća i ono se od tada ne može oporaviti. Postojao je drugi računovodstveni model’, rekao je Kuliš i dodao da dobra kompanija lako riješi sindikalne probleme.

Vlada će uskoro potvrditi novu upravu

Vlada bi na sjednici idući tjedan trebala objaviti novu upravu Croatia Airlinesa, najavio je pomoćnik ministra prometa, Jure Šarić i dodao da u sezoni Croatia Airlines zbog drugih kompanija ima tek 20-30 posto tržišta, no već u listopadu je to 50 posto.

‘Uprava će morati premostiti taj jaz. Ići će se na dokapitalizaciju, ali država to ne može. Moramo naći model koji podrazumijeva strateškog partnera, a razgovori o tome se vode. Trebaju nam novi zrakoplovi, naručili smo četiri, no dolaze tek 2020. – 2022.’, najavio je Šarić za HRT.

‘Prodano je nacionalno blago’

Kao veliki problem ističe se prodaja slotova za Heathrow. Konzultant Alen Šćuric kaže da je na taj način prodano nacionalno blago pa je Croatia Airlines sada tek treća u regiji, a bila je prva.

‘Gubi se tržišni udio, samo je 18% u top sezoni. Zašto u Grčkoj nema toliko puno kompanija? A sve one zimi negdje drže zrakoplove na zemlji. Što to drugi mogu, a mi ne? Od 196 otkazanih letova u ovoj godini, 103 su u svibnju! Koliki je to kompenzacijski trošak! 13 kompanija je letjelo umjesto CA, za veliki novac’, kaže Šćuric.

Sindikati poručuju da zbog niskih primanja vlada nedostatak kadrova pa je tako, primjerice, na burzi nemoguće pronaći mehaničara.

‘Ne konkuriramo ni Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj… Iznajmljivali smo radnike na dnevnicu od 300 eura, pustili smo ljude, a na tržištu ih nema. Tražimo povećanje 15-20%, što je i dalje manje od država u blizini. Jedina je ponuda Uprave bila 2,5% – uzmi ili ostavi’, rekao je Antonio Ćorak iz Samostalnog strukovnog sindikata aviomehaničara Hrvatske.