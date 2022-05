Nova uprava Zagrebačkog holdinga će nakon postupka javne nabave krenuti u špijunsku misiju, jer je jedna od stavki u postupku i protuprislušni pregled prostorija.

"Kad vam netko na taj način ide provjeravati i vaše osobne stvari ili možda cjelokupno radno okruženje, ali ponavljam još jednom, to neće biti moguće bez privole radnika i njihovog upozorenja da se vrši obrada njihovih osobnih podataka, to stvara jednu nelagodu i mislim da je to nepotrebno", rekao je za RTL Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim djelatnosti Hrvatske.

Preventivni protuprislušni pregledi?

Za traženje "bubica" po uredima, Holding će izdvojiti 190.000 kuna bez PDV-a. Uz to, navodi se kako će se detektirati i počinitelji inkriminiranih radnji, ali i oni koji su povezani s osobama protiv kojih se vode sudski postupci. Gradonačelnik Tomislav Tomašević zasad o svemu šuti, a osim sindikata neugodno je iznenađen i bivši pročelnik Gradskog ureda za upravljanje hitnim situacijama, Pavle Kalinić.

"Da li njih netko prisluškuje ili ne prisluškuje? Čega se imaju bojati ako rade po zakonu? Prema tome, ne vidim razlog da se bacaju novci na to. Ali, ako oni smatraju da novce na to treba uložiti, neka to ulože. Ali svatko će snositi odgovornost za ono što radi", kazao je Kalinić.

Sinišu Patačka i njegovu detektivsku agenciju privatne osobe, ali i tvrtke često angažiraju za pronalazak prislušnih uređaja. U mjesec dana obavi prosječno pet pregleda, a koliko su oni uspješni ovisi o kreativnosti počinitelja.

"Na tržištu postoje bube od 200 do 5000 eura. Znači, one su prisutne i netko ih kupuje. To nije nešto što se samo vidi u filmovima, to je stvarno. Obično šefovi sigurnosti u tvrtkama procjenjuju koje su to prostorije izložene riziku od prisluškivanja pa se periodično ili prije sastanka obavljaju protuprislušni pregledi. Znači, preventivnog karaktera, a ne samo nužno u slučaju curenja informacija", objasnio je Patačko.

Curenje podataka

Privatni detektiv tvrdi da ga tvrtke obično angažiraju nakon smjene uprava, što je čudno i sindikalistima. Osim što je nedavno popunjena uprava Holdinga, procurio je i popis imena radnika koji su proglašeni viškom.

"Činjenica je da su ti podaci dospjeli u javnost. Ovdje odgovorno tvrdim i to smo ponovili nekoliko puta prema samoj Upravi Holdinga, da to nije došlo iz naših redova, iz našeg sindikata", tvrdi Kapor.

Osim medija i sindikati traže odgovore od uprave Holdinga. No, o tome zasad ni riječi, iako su njihovi zaposlenici već dovoljno uznemireni.