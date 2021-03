UPOZORIO NA TEŠKO STANJE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI: ‘Ovo ide ka eksponencijalnom rastu, nemamo puno vremena…’

Veliki rast novih zaraza doveo je i do povratka većine školaraca u županiji na online nastavu. To je prva pooštrena mjera

Ravnatelj NZJZ-a Primorsko-goranske županije dr. Vladimir Mićović komentirao je za N1 epidemiološku situaciju na tom području. Odmah na početku naglasio je kako trend nije dobar te da su danas zabilježena 234 nova slučaja zaraze.

“To nas je dodatno uznemirilo, jer to je trend koji ide prema nekom eksponencijalnom rastu. Nadamo se da ćemo ove mjere koje smo već uveli ili koje smo naznačili da će se pokrenuti sljedećeg tjedna, imati učinak u smislu ove visoke transmisije”, naglasio je.

Veliki rast novih zaraza doveo je i do povratka većine školaraca u županiji na online nastavu. To je prva pooštrena mjera, a Mićović je objasnio i što se još može poduzeti:

“Spremni smo pokrenuti i dalje pooštravanje određenih mjera, kretanje unazad u pooštravanju- Uvijek sam optimist, ali na temelju znakova sada, nema naznaka da širenje virusa slabi.”

Terase nisu problem, osim ako…

Rekao je da se nada da zatvaranje terasa neće biti potrebno, no tu se javio problem zatvaranja terasa ugostiteljskih objekata staklom.

“Jasno, zamišljeno je bilo da se to staklo može otvoriti, da taj prostor može barem s glavne strane biti dio vanjskih prostora, ali vjerojatno se to zloupotrebljava”, rekao je, a potom i objasnio kakav je njegov stav:

“Bio sam pobornik da to okupljanje u vanjskim prostorima, sukladno epidemiološkim okvirima, i nije bio pokretač ovoga vala, i još uvijek stojim kod toga. Razlozi leže negdje drugdje. Ako se smjernice primjenjuju kako treba, ako su stolovi udaljeni jedan od drugoga, ako je to zaista vanjski prostor, ako se pridržavamo svega onoga što smo propisali, onda ne bi smjelo biti problema, odnosno ne bi trebalo pribjeći toj zadnjoj mjeri”, objasnio je Mičović pozvavši na provođenje nadzora nad takvim okupljanjima.

Osvrnuo se i na to što je, prema njegovu mišljenju, dovelo do ovakvog stanja:

“Sredinom veljače došlo je do opuštanja, do neformalnih druženja, nekonvencionalnih druženja, dječje radionice, sve te aktivnosti, opustili smo se kao da je sve na odlasku… U radnoj populaciji, u populaciji mladih imali smo veliko širenje zaraze koje je bilo potaknuti i mutantima virusa”, kazao je i usporedio to sa širenjem britanskog i južnoafričkog soja koronavirusa kako diljem Europe, tako i u Hrvatskoj.

‘Nemamo još puno vremena’

Apelirao je dna ljude da shvate kako cijepljenje nije dovoljno za zaustavljanje epidemije, uostalom:

“Nemamo još puno vremena izvršiti procijepljivanje.”

Rekao je da je Primorsko-goranska županija spremna sudjelovati u nabavi dodatnih doza cjepiva za što brže prociepljivanje svojih stanovnika.

