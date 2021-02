UPOZORENJE ZAGREPČANIMA: Sutra se ruše dimnjaci Ciglane na Črnomercu, čut će se 4 signala, evo što znače

Stanovnike Črnomerca, koji žive u neposrednoj blizini, moli se da do 11:45 sati otvore prozore i spuste rolete te ih drže otvorenima do oglašavanja kraja detonacija zvučnim signalom kako ne bi došlo do pucanje stakala

U dvama lanjskim potresima, onome 22. ožujka u Zagrebu te onome 29. prosinca na baniji koji se snažno osjetio i u Zagrebu, oštećene su nosive konstrukcije dva dimnjaka u sklopu napuštenog industrijskog kompleksa Ciglane Zagreb na Črnomercu. Zbog opasnosti od njihovog urušavanja, sutra, u edjelju 21. veljače točno u podne, bit će obavljeno kontrolirano rušenje oba dimnjaka.

Kako su izvijestili investitori projekta Ciglane nekretnine d.o.o., odabrana je metoda rušenja miniranje rotacijom oba dimnjaka u smjeru sjeverozapada. Smjer je odabran s obzirom na okolinu i mogućnost pada u slobodan prostor te zaštitu objekata koji su u funkciji, uz najmanje oštećenje objekata ciglane, stoji u priopćenju.

Čut će se četiri zvučna signala

Dimnjaci su na istočnom i zapadnom dijelu glavne zgrade s pećima za ciglu – visina zapadnog dimnjaka je 49.8 metara, a visina istočnog dimnjaka je 62.2 metra. Njihovo rušenje bit će popraćeno zvučnim signalima.

Prvi signal – jedanput dugo – oglasit će se kad minske bušotine budu napunjene i začepljene. Sve osobe moraju otići u zaklon

Drugi signal – dva puta dugo – najavit će okupljenima da su mine pripremljene za paljenje

Treći signal – tri puta dugo – bit će minutu nakon drugog signala, a objavljuje početak paljenja mina

Četvrti signal – jedanput kratko – označit će kraj miniranja i daje se nakon što palitelj provjeri da na radilištu nema opasnosti

Važne informacije za građane

Za potrebe izvođenja radova uklanjanja dimnjaka na lokaciji Ilica 288, objekta Stare ciglane, u nedjelju, 21. veljače, od 11:45 do 12:15 bit će onemogućeno kretanje Ilicom na dijelu od Selske ceste do ulice Oranice. Uklanjanje dimnjaka predviđeno je u 12 sati.

Stanovnike Črnomerca, koji žive u neposrednoj blizini, moli se da do 11:45 sati otvore prozore i spuste rolete te ih drže otvorenima do oglašavanja kraja detonacija zvučnim signalom kako ne bi došlo do pucanje stakala zbog stvaranja podtlaka prilikom miniranja. Građane su također moli da ne stoje kraj otvorenih prozora i gledaju rušenje dimnjaka.

Zatvorene ulice i obilazni pravci

Za promet će se zatvoriti i sve sporedne ulice u tom dijelu Ilice, a bit će zabranjeno i kretanje pješaka.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Ilica – Oranice – Zagrebačka cesta – Prilaz baruna Filipovića i Ilica – Selska cesta – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka cesta – Oranice – Ilica.

Tijekom radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Privremenu regulaciju prometa dodatno će regulirati djelatnici II. policijske postaje Zagreb (Črnomerec-Susedgrad) te djelatnici prometnog redarstva.

