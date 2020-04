UPOZORENJE – OBUSTAVA OVRHA NE OBUHVAĆA SVE OVRHE: Evo o čemu se radi

Pred zastupnicima bi morao biti i Ovršni zakon koji bi to predvidio, a građanima bi moratorij trebalo omogućiti, ne na tri mjeseca, nego dok god traje epidemija izazvana koronavirusom, rekla je Sonja Čikotić (Most) u raspravi o dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Saborski zastupnici u četvrtak su pozdravili Vladin prijedlog da se po modelu tri plus tri mjeseca obustavi provođenje ovrha, pri čemu oporba ističe da taj prijedlog nije “potpun”, jer ne obuhvaća ovrhe koje provode HZMO-a i poslodavci.

Pred zastupnicima bi morao biti i Ovršni zakon koji bi to predvidio, a građanima bi moratorij trebalo omogućiti, ne na tri mjeseca, nego dok god traje epidemija izazvana koronavirusom, rekla je Sonja Čikotić (Most) u raspravi o dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

HRVATSKA JE U DUBOKOJ KRIZI: Unatoč Vladinim mjerama, u mjesec dana otkaz je dobilo 20.000 ljudi

Nezadovoljna oporba

I Goran Aleksić (Snaga) je upozorio na isto. Rješenje koje nudi Vlada vrijedi samo ako se ovrha provodi preko Fine, a tako ih se provodi dvije trećine, no jedina trećina ide izravno preko poslodavca i HZMO-a, tumači zastupnik.

Vladin prijedlog bez izmjena Ovršnog zakona nije zadovoljavajući, on je i neustavan, jer ne možemo diskriminirati dio građana, ocijenio je Aleksić. Miro Bulj (Most) ističe da banke, s milijardama kuna dobiti, ništa ne gube u aktualnoj krizi, traži da osiguraju moratorij na kredite i kamate na godinu dana.

Ivan Lovrinović (PH) upozorava da nema mjera za samozaposlene i sezonske radnike, koje je kriza izazvana koronavirusom, također pogodila.

ŠEF HRVATSKE UDRUGE BANAKA OTKRIO: Evo koliko je građana i tvrtki do sada zatražilo moratorij na kredite

Očekuje se deblokada 237 tisuća građana

Grozdana Perić (HDZ) pohvalila je zakon i Vladu koja je u malo vremena ponudila puno mjera te istaknula da je već isplaćeno više od 1, 4 milijardi kuna pomoći poslodavcima i radnicima.

Prenijela je procjenu Fine da se predloženim zakonom očekuje deblokada 237 tisuća građana i 10.700 obrtnika, dok ukupni nenaplaćeni iznos “koji će zastati” iznosi 25,1 milijardu kuna. Ova mjera je itekako dobra, rekla je.

Umjesto Božinovića na čelu Stožera Marić

Manje optimističan je Hrvoje Zekanović (Suverenisti). Ne piše nam se dobro, ekonomska kriza se ni u jednoj državi neće reflektirati kao u Hrvatskoj, procijenio je, objašnjavajući to krivim politikama koje su vođene i činjenicom da smo se oslonili na turizam kojega ove godine neće biti.

Zekanović je predložio i “rošadu” na čelu Nacionalnog stožera civilne zaštite, umjesto Davora Božinovića vodio bi ga ministar financija Zdravko Marić.

Policijske mjere nisu one koje će Hrvatsku izvući iz krize, vi kao ekonomist trebate voditi Stožer, imate kompetencije za to, rekao je Mariću koji, iako je u to vrijeme bio u sabornici, prijedlog nije komentirao.

Vladin prijedlog zakona predviđa privremeni zastoj svih ovrha na novčanim sredstvima fizičkih osoba, kao i zastoj zateznih kamata. Na taj način nastoji se olakšati građanima kojima dio primanja odlazi na ovrhe da lakše podnesu posljedice krize izazvane epidemijom koronavirusa. Mjere bi vrijedile tri mjeseca, uz mogućnost da se rok produži za još tri.

MALENICA POTVRDIO DA VLADA RAZMIŠLJA O UŠTEDAMA U JAVNOJ UPRAVI: ‘Možda ćemo iz krize izaći s manjim državnim aparatom’