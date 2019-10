UPOZORENJE NAKON ZADARSKOG SLUČAJA: Za javnu objavu podataka o maloljetnicima i do dvije godine zatvora

‘O djeci, a to su osobe koje nisu navršile 18 godina, ništa se ne smije objaviti pa ni vodi li se uopće kazneni postupak protiv njih’, potvrdila je sutkinja Lana Petö Kujundžić, predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu

Za objavu podataka o djeci do 18 godina može se dobiti do dvije godine zatvora, piše u petak Večernji list nakon što su na nekim društvenim mrežama ili internetskim stranicama otkriveni podaci o osumnjičenim počiniteljima, ali i žrtvi višestrukog silovanja maloljetnice u okolici Zadra.

Facebook stranica koja je prva objavila fotografije navodnih osumnjičenika za grupno silovanje djevojčice i mjesto iz kojeg su počinitelji, a i žrtva, nakon medijskih apela uklonila je sporne objave. Međutim, fotografije, identiteti i drugi podaci i dalje se dijele na društvenim mrežama, čime se čini šteta i djetetu žrtvi, ali i osumnjičenicima koji još nemaju 18 godina, navodi dnevnik.

Nikakvi podaci o maloljetnicima ne bi smjeli u javnost

Kaznenom progonu kao počinitelj kaznenog djela povrede privatnosti djeteta izlaže se svatko “tko iznese ili pronese nešto iz osobnog ili obiteljskog života djeteta, protivno propisima objavi djetetovu fotografiju ili otkrije identitet djeteta, što je kod djeteta izazvalo uznemirenost, porugu vršnjaka ili drugih osoba ili je na drugi način ugrozilo dobrobit djeteta”.

Dijete je osoba koja nije navršila 18 godina. O težem obliku tog kaznenog djela radi se kad je to učinjeno “putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način”, kad to postane pristupačno većem broju osoba. Moguća je kazna i do dvije godine zatvora.

Zbog toga novinski izvjestitelji i mediji i te kako vode računa, ne samo zbog žrtve već i zbog počinitelja koji još nisu navršili 18 godina, da ne otkriju ni mjesto gdje je kazneno djelo počinjeno, a ni bilo koji drugi podatak iz kojeg bi se moglo otkriti identitet bilo žrtve, bilo osumnjičenika, pa ni podaci o njihovim roditeljima ili njihovu ponašanju u prošlosti temeljem njihovih objava na osobnim Facebook stranicama.

U zadarskom slučaju dvojica osumnjičenih nisu punoljetni

“O djeci, a to su osobe koje nisu navršile 18 godina, ništa se ne smije objaviti pa ni vodi li se uopće kazneni postupak protiv njih”, potvrdila je sutkinja Lana Petö Kujundžić, predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, dodajući kako se u konkretnom slučaju, prema objavama u medijima, radi o dvojici osumnjičenika koji još nemaju 18 godina te petorici mlađih punoljetnika na koje se također može primijeniti maloljetničko pravo, donosi Večernji list.

Dnevnik podsjeća da se zbog objave fotografija mladića osumnjičenih za grupno silovanje te sve izraženijeg nepovjerenja građana u institucije u četvrtak oglasila i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević apelirajući da se iskreno zapitamo koliko smo spremni doista štititi dječja i ljudska prava.

