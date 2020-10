‘VIRUS SE MASOVNO PROŠIRIO’; Glavni riječki epidemiolog: ‘Nekontrolirano se širi, pacijenti su sada prepušteni sebi i svojim liječnicima’

‘Nisu još na odgovarajući način implementirane propisane mjere’, upozorava dr. Dobrica Rončević: Kvaliteta obrade podataka opada zbog manjka epidemiologa i manjkavosti informatičkih sustava. Na ovaj su način pacijenti prepušteni sebi i svojim obiteljskim liječnicima

Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj kreće se nekontrolirano, što bi moglo dovesti do daljnjih pogoršanja, upozorio je dr. Dobrica Rončević, voditelj Odjela epidemiologije u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

“S 1.424 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 i sveukupno 6.459 aktivno zaraženih, jučer su se tijekom još jednog rekordnog dana pandemije koronavirusa u Hrvatskoj obistinila prošlotjedna predviđanja o udvostručenju dnevne brojke novozaraženih. Vidljivo raste broj pacijenata na bolničkom liječenju, jučer su bila 622, a od toga je na respiratoru bilo 38 pacijenata. I jučer je preminulo 11 osoba, ovaj put u dobi od 47 do 92 godine. Velike brojke su rezultat broja testiranja koje se provodi u dovoljnoj mjeri.

Trenutačno u Hrvatskoj imamo vrlo neuredno i nekontrolirano širenje epidemije. Virus se proširio masovno i nisu još na odgovarajući način implementirane propisane mjere. Kod ovakve brojke od 1.424 nova slučaja teško je imati sustavan epidemiološki nadzor. Kvaliteta obrade podataka opada zbog manjka epidemiologa i manjkavosti informatičkih sustava. Na ovaj su način pacijenti prepušteni sebi i svojim obiteljskim liječnicima. O njihovu nadzoru sada ovisi koliko će se brojke potencijalno zaraženih nastaviti i koliko će se infekcija širiti dalje.

Nitko od liječnika obiteljske medicine ne očekuje kvalitetu obrade s obzirom na njihove kadrovske mogućnosti i raspoloživo vrijeme, no jedina alternativa takvom pristupu jest da se kontakti uopće ne obrađuju te da se ljudi samo testiraju, a poslodavci im daju mogućnost da u slučaju samoizlacije rade od kuće ili otvaraju bolovanja. Većina europskih zemalja s ovim razmjerima epidemije došla je već u situaciju da se zaražene koronavirusom uopće ne obrađuje, već se sav naglasak stavlja na bolničko liječenje pacijenata. U trenutačnoj situaciji opće preventivne mjere i nadzor nad njihovim provođenjem, sve je što preostaje od zaštitnih mehanizama od daljnje eskalacije pandemije. Pojedinačno upravljanje epidemijom više nema utjecaj na njezino smanjenje”, upozorava dr. Rončević za Novi list.

BEROŠ SE OGLASIO O POLICIJSKOM SATU: ‘Bude li potrebno, i to ćemo poduzeti, ali ipak…’; Otkrio i kako se virus sada širi među ljudima

Brojke pozivaju na uzbunu

Riječki epidemiolog kaže da svaki pojedinac, organizacija i djelatnost treba implementirati mjere tako da to bude način funkcioniranja, što uključuje i restrikcije kretanja na onim mjestima gdje se događaju žarišta infekcije. Rončević smatra da se u tom smjeru i ide.

U srijedu je u Primorsko-goranskoj županiji od 640 testiranih bilo 63 pozitivna slučaja zaraze koronavirusom. Dnevni porast događa se i u KBC-u Rijeka gdje je šestero novih pacijenata hospitalizirano s infekcijom Covida. Kada su u pitanju respiratori, još uvijek je samo jedna osoba na respiratoru. Premda se u Primorsko-goranskoj županiji događa porast novozaraženih i činjenici da niti danas neće biti manje od 50 zaraženih, iz onoga što Rončević govori može se zaključiti da će se pričekati s online nastavom.

“Incidencija od više od 50 novih dnevnih slučajeva kroz uzastopno tri dana bi po odluci županijskog Stožera civilne zaštite trebala biti indikator da škole prijeđu na online nastavu. No, za takvu nam je odluku bitna i dobna struktura kroz dane, a s obzirom na to da je u srijedu od 63 nova slučaja zabilježeno svega troje maloljetnika i nema puno izostanaka u školama, može se zaključiti da epidemija u školama još nije poprimila razmjere, kao što nam je to slučaj s epidemijom među radnim stanovništvom. Stoga treba analizirati potrebu da se nešto zatvara, posebice iz razloga što je pedagoški opravdano da se što manje nastave održava online i nije poželjno da se potreba za tim paušalno određuje. Zaključak županijskog Stožera i dalje stoji, ove brojke jesu alarm, ali će se uvođenje takve mjere dalje raspravljati s predstavnicima sustava obrazovanja. Činjenica je da ne treba brzati ako epidemija u obrazovnim ustanovama nije poprimila velike razmjere jer se radi o općem indikatoru zbog čega takve odluke nije moguće donositi preko noći”, veli Rončević za Novi list.

PREDSTOJNIK KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. PULJIZ UPOZORAVA: ‘Ako se stanje pogorša, može biti problema’

Sve više zaraženih studenata

U srijedu je ova županija imala 63 zaražene osobe u što spada troje djece u dobi do 18 godina te petero starijih od 65 godina, dok su ostali radno aktivno stanovništvo. Epidemiolog kaže da je među zaraženima dosta mladih te studentske populacije. Kako piše Novi list, najviše zaraženih s područja Primorsko-goranske županije i dalje imaju Rijeka i okolica. Koronavirus širi se u raznim kolektivima, a ono što predstavlja problem su javna okupljanja.

“Naglasak osim savjesti svakog pojedinca treba staviti i na pridržavanje preporuka i mjera od organizatora raznih skupova, počevši od kulturnih preko sportskih do komercijalnih. Njihovo održavanje nije opravdano i svakako bi ih trebalo odgoditi, a ako se održavaju, ne bi se smjelo samo formalno pridržavati propisanih mjera”, rekao je glavni riječki epidemiolog.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

HOĆE LI U ZAGREBU ŠKOLARCI MORATI NA ONLINE NASTAVU? Odgovor je dala zamjenica ravnatelja u ‘Štamparu’