UPOZORENJE EPIDEMIOLOGA: ‘Nemamo vremena gubiti vrijeme na to. Ako želimo školstvo i radna mjesta moramo smanjiti broj zaraženih’

Epidemiolog Branko Kolarić priznao je kako su se pri ranijem donošenju odluka u borbi protiv koronavirusa događale pogreške te je istaknuo da je sada važno da svi, od građana do Nacionalnog stožera, poštuju epidemiološke mjere kako se s početkom školske godine zaraza ne bi proširila

Epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade, Branko Kolarić nakon rekordnog dana s 358 novozaraženih osoba, prokomentirao je epidemiološku situaciju i lokalno uvođenje strožih mjera. Istaknuo je da u donošenju odluka nacionalni stožer civilne zaštite ne svaljuje sve na lokalne stožere, jer je na svima odgovornost, zbog čega međusobno surađuju.

Nepovjerenje u Stožer

“Logično je da se regionalno prilagođavaju mjere, ljudi koji su bliže epidemiji, bolje je poznaju. Ne može ni Nacionalni stožer rješavati pojedinačne situacije, kompleksna je situacija. Sada o virusu znamo puno više nego u proljeće. Tada su svi zaraženi bili u bolnici po mjesec dana, nismo znali koliko su zarazni. Danas imamo veća saznanja… Malo je neočekivano da razmišljamo bi li ili ne bi provodili mjere. Nemamo vremena gubiti vrijeme na takva promišljanja. Ove mjere nisu zato što stožer želi raditi tlaku građanima, ali da bi mogli imati školstvo i radna mjesta moramo smanjiti broj zaraženih”, rekao je Kolarić na N1 i dodao kako se s ulaskom velikog broja turista mogao očekivati porast broja zaraženih osoba.

No, odluke stožera dolaze u pitanje kada građani iz medija doznaju o kršenju epidemioloških mjera njihovih članova i time gube povjerenje. “Ako pogledamo broj zaraženih koji ubrzano raste, to bi trebalo biti upozorenje. Razumijem da je teško shvatiti zašto bi netko s blažim simptomima trebao izolaciju… Bilo je nelogičnosti, radili su se propusti, ali ne bih na to stavio fokus. Siguran sam da se velika većina građana odgovorno ponaša. Prilično je banalno što trebamo raditi, držati razmak ili nositi masku. Moramo naučiti brzo reagirati da bi smanjili broj zaraženih. Brzo moramo i podizati i spuštati mjere kada bude povoljna situacija”, upozorio je epidemiolog.

Na jesen moguća teža situacija

Dodao je i kako se trebamo odgovorno ponašati, inače bi na jesen mogle uslijediti još teže epidemiološke mjere, poput zatvaranja škola.

“Nadam se da nećemo zatvarati škole. Ovo je moj apel da moramo smanjiti fizičku distancu da nam bolje rade i obrazovni sustav i svi drugi oblici rada. Moramo smanjiti zarazu prije početka škole. Broj zaraženih i broj kontakata je izrazito porastao, zahtjevno je i nadam se da ćemo to riješiti. Mislim da ćemo moći održati epidemiološki sustav, moramo, nemamo drugog izbora. Nema garancije da se zaraza iz Splita neće proširiti u druga područja Hrvatske. Traži se krivica za ovaj porast, to nam nije najvažnije, to nam je trošenje energije. Treba se koncentrirati na mjere, na smanjivanje socijalnih kontakata…”, poručio je i dodao da ne može isključiti ni brojke od 1000 zaraženih dnevno ujesen.

No, Znanstveni savjet Vlade ne smatra širenje zaraze dobrim zbog jačanja imuniteta, nego se zalažu za što uspješnije suzbijanje zaraze. “Ima nekoliko načina na koji se može povećati broj testiranja. Da povremeno uzmemo briseve ljudima i bez simptoma. Postoje neki modeli, ali to neće zamijeniti držanje fizičke distance i da jedni po drugim ne širimo kapljice”, zaključio je Kolarić.

