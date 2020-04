UPOZORENJE DUBROVAČKOG LIJEČNIKA KOJI JE PREBOLIO KORONU: ‘Mladi se isto moraju čuvati jer oni su najčešći prenosioci bolesti’

‘To je opasna bolest jer može doći do vrlo teških posljedica po zdravlje, pa i smrtnog ishoda’

Liječnik Dragutin Petković koji je na čelu odjela otorinolaringologije dubrovačke Opće bolnice prvi je liječnik te bolnice koji se zarazio koronavirusom. Srećom, dr. Petković je ozdravio te u izolaciji proveo 33 dana. Liječnik je svoje iskustvo infekcije Covid-19 podijelio s Dubrovačkim dnevnikom i poručio građanima da poštuju mjere jer ishodi bolesti mogu biti fatalni.

“Osobno nisam imao teške simptome, nego vrlo blage. Srećom, trajali su svega dva dana te sam prošao s blagim iskašljavanjem i klinički vrlo blagom slikom. To je opasna bolest jer može doći do vrlo teških posljedica po zdravlje, pa i smrtnog ishoda. Osobno sam strepio dva tjedna da do tog naglog pogoršanja ne dođe. No, imao sam sreće i do toga nije došlo,” kazao je dr. Petković za Dubrovački dnevnik.

Liječnik upozorava da, iako su posebno ugrožene starije osobe i bolesnici, to ne znači da se mlade osobe ne trebaju čuvati. Napomenuo je da su mlađe osobe najčešći prenosioci virusa.

“Oni su ti koji mogu u svoja kućanstva donijeti virus i ugroziti starije ili bolesne osobe te je potrebna posebna ozbiljnost u cijeloj ovoj priči. Nakon što je okončana moja samoizolacija u trajanju od 33 dana, vidio sam kako se mnogi ipak ne pridržavaju svih mjera sigurnosti, kako se guraju u redovima po butigama… To svakako nije odgovorno ponašanje,” upozorio je dr. Petković.

Dubrovački liječnik pretpostavlja da se zarazio na poslu gdje je ostvario kontakt s nekim tko je bio zaražen. S obzirom na to da ima puno pacijenata, ne može sa sigurnošću reći kako se to dogodilo. Što se tiče liječenja, dr. Petković kaže da je važno paziti da se u organizam unosi dovoljno tekućine i da je potrebno odmarati i izbjegavati fizičko opterećenje jer ono može dovesti do pogoršanja.

“Tada sam uzeo i lijek protiv malarije, kako su sugerirali moji kolege iz klinike dr. Fran Mihaljević. Tada još nisu bili utvrđeni svi detalji. Sada se za blage oblike ne preporučuje uzimati ništa osim nečega za snižavanje temperature,” izjavio liječnik za Dubrovački dnevnik.

Sam je posumnjao da ima simptome korone, kako kaže inače je zdrav. Poslije laganih simptoma odlučio se testirati, a rezultati su bili pozitivni. Prepričava da se odmah izolirao od supruge s kojom živi te da više nije izlazio iz kuće.

