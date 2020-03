UPOZORENJE BIVŠEG MINISTRA: ‘Pitanje je hoće li Grčka moći zaustaviti migrante, ja u to ne vjerujem. Moraju problemi doći do Hrvatske’

Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić smatra kako nova migrantska kriza nije ista kao ona 2015. godine te dodaje kako Europska unija u tih pet godina nije naučila lekcije

Kada je 2015. izbila migrantska kriza u Europi, tisuće su migranata na svome putu prema zapadu prošle i kroz Hrvatsku. Tada je krizom upravljao bivši ministar unutarnjih poslova, koji je stalno bio na terenu te čak razgovarao s migrantima kako bi ih umirio. Sada je iz Turske prema Europskoj uniji krenulo oko 75.000 ljudi, pa je pitanje hoće li se ponoviti slična situacija kao i prije pet godina.

“Radi se o situaciji pod drugim okolnostima i naravno da će biti veliki problem. Pitanje je hoće li Grčka moći zaustaviti migrante, ja u to ne vjerujem. Moraju problemi doći do Hrvatske”, rekao je Ranko Ostojić u RTL Direktu.

Erdogan se razotkrio

S brojnih strana stižu kritike kako Europska unija nije spremna za prihvat velikog broja ljudi s Bliskog istoka, a Ostojić smatra kako lekcija otprije pet godina još nije naučena.

“Igrati na kartu povjerenja prema Erdoganu je bila jedna od opcija, ali nije smjela biti jedina. On je sad pokazao pravo lice. Realizirao je što je odavno najavljivao. Milijuni ljudi su u rezervi koji su u prihvatnim centrima u Turskoj, a to je Europa do sada plaćala. Hrvatska je radi sebe i svoje inicijative trebala sazvati sastanak u EU. Sve je jasno, događaji su identični slučajevima iz 2015. Europska unija od 2015. nije naučila lekciju, nije riješila pitanje na koji način će imati efikasan odgovor. Ništa nije realizirano. Oslanjalo se sve na povjerenje prema Erdoganu, a sada se realizira njegova prijetnja”, rekao je bivši ministar.

‘Hrvatska je u nezgodnoj situaciji’

Progovorio je i o tome što bi poduzeo na mjestu Davora Božinovića te pohvalio poteze koje vuče novi predsjednik Zoran Milanović.

“Predsjednik je dobro reagirao, odmah je sazvao Vijeće za nacionalnu sigurnost. Milanović neće raditi ono što se događalo 2015. Sada treba braniti nacionalne interese, trebamo zaštiti sve ono što je ugroženo. Ovdje će se pokazati tko su oni koji su spremni braniti nacionalne interese, a tko su oni koji su zabijali nož u leđa 2015.”, rekao je Ostojić.

Smatra da Vijeće za nacionalnu sigurnost mora biti spremno na sve i djelovati odmah.

“Za sve treba biti spreman, ne smije se čekati zadnji trenutak. Treba odmah poduzimati sve korake, da bude što manje štete za Hrvatsku. Hrvatska je u jako nezgodnoj situaciji. Ovo je drugačije od 2015. godine”, upozorio je bivši prvi čovjek MUP-a te dodao: “Ni jedna žica, ni jedan zid, pa ni angažiranje vojske i policije neće moći zaustaviti one koji dolaze. Ima i onih koji iskorištavaju situaciju. Dobro je čuti i ljude iz Isusovačke službe. Ne možete zanemariti ono što je osnova Europske unije. A to su ljudska prava.”

