Obzirom na drastičan porast broja novozaraženih, kao i nadolazeći blagdan Svih svetih sve češće se propitkuju mjere, no ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut ne najavljuje postroženje propisa, već samo revniju primjenu postojećih.

„Cilj je uvijek bio savjetovati, a ne provoditi represiju, ali sada ćemo više kažnjavati, a manje savjetovati.“, rekao je za HRT.

'Ići će uputa prema stožerima'

Pozvao je i građan da ne putuju ako nemaju potrebu. Na pitanje o posjetima groblju rekao je tek da će iz Ravnateljstva civilne zaštite ići uputa prema svim stožerima u državi da vode brigu da na grobljima ne bude prevelik broj ljudi, iako je riječ o otvorenom prostoru. Ističe i kako se, barem za sada, ne razmišlja niti o proširenju primjene covid-potvrda

Možda se aktivira Arena

Dok Trut poziva građan na odgovornost, Davor Vagić, koordinator stacionara Arena i ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, ističe kako je jedini izlaz cijepljenje. S jedne strane, procijepljenost od 50 posto daje mu razloga za optimizam u odnosu na prošlu godinu, no brine ga nepridžavanje mjera. Upozorava da je moguće da će se morati ponovo aktivirati Arena u Zagrebu, i ravnatelj KBC-a Zagreb ističe kako su morali proširiti covid-odjel.

Prijeti obustava zahvata

"Svi se nadamo da će biti bolje, da nećemo više imati više od 4000, ali mi to ne možemo predvidjeti niti to itko može garantirati. Vjerujem, ono što u budućnosti slijedi ako trend incidencije nastavi rasti, da ćemo morati reducirati elektivne programe, što se svakako neće svidjeti našim pacijentima koji čekaju svoj red na operaciju, koji su se procijepili zbog toga, koji su obavili sve pretrage prije operativnih zahvata, ali sad će njegov krevet na kojem bi on trebao biti smješten biti zauzet s nekim tko možda nije bio odgovoran kao on, koji se nije cijepio, koji nije vodio računa, nije poštovao mjere... E sad mi vi recite tko je tu diskriminiran, rekao je Ante Ćorušić.