Do kraja nedjelje na kopnu će se stvoriti ponegdje i obilni snježni pokrivač, koji već stvara probleme u prometu, dok je na Jadranu kiša praćena jakim jugom i burom

Siječanj će završiti uz još jednu snažnu promjenu vremena – Genovsku ciklonu. Na snazi su upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda, jer će se na kopnu do kraja nedjelje stvoriti do 10 centimetara snježnog pokrivača u nizina i do 30 u gorju. U priobalju i na obali potreban je oprez zbog obilne kiše, nerijetko i grmljavine, a jako i olujno jugo bi moglo stvarati probleme u prometu.

U unutrašnjosti će, pak vjetar naglo okrenuti na sjeverac, a pod Velebitom na buru. Jutro će biti topliji dio dana. Uz snijeg, temperatura će se kretati oko nule. Na istoku zemlje snijeg će početi padati u predvečerje, ali se ne očekuje stvaranje snježnog pokrivača. Temperatura, također oko nule.

RTL nije prognozirao bolje vrijeme ni za Dalmaciju. Kiša i jugo će popodne slabjeti na sjevernom dijelu, ali će zato pojačati bura i osjetno sniziti temperaturu. Na jugu će se zadržati jugo, uz mogućnost jakih pljuskova, osobito na širem području Dubrovnika. Najviša temperatura će biti oko 13 stupnjeva.

Od četiri do osam stupnjeva bit će pod Velebitom zbog jake i olujne bure, dok će ostatak gorskih krajeva do popodne zabilježiti negativnu temperaturu uz stvaranje snježnog pokrivača. Ponegdje su moguće mećave. Na sjevernom Jadranu će kiša biti sve slabija i rjeđa.

Skliski kolnici i otežan promet

Otežano se jutros vozi zbog snijega mjestimice u Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a u ostatku zemlje kolnici su mokri i skliski od kiše, dok jak vjetar otežava i pomorski promet, javio je Hrvatski klub (HAK). Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice u unutrašnjosti. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema, na pojedinim cestama u Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Lici. Zbog vjetra, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila): Jadranskom magistralom (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, državnom cestom Vaganac-Borje (DC1), državnom cestom Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo (DC317). Zbog snijega i leda za sav promet zatvorena je državna cesta DC547 Sveti Rok-Mali Alan i županijska cesta ŽC5199 Sušanj-Štirovača.

Vozi se otežano na prometnicama u Sisačko-moslavačkoj županiji, osobito na prilazima Petrinji, Glini, Sisku te okolnim mjestima. HAK poziva vozače da prate upute nadležnih službi. Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U prekidu su: trajektne linije: Sobra-Prapratno, Sumartin-Makarska, brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka, Ubli -Vela Luka-Hvar-Split. Brodska linija Vodice-Šepurine-Prvić Luka-Zlarin-Šibenik bez pristajanja u Prvić Luku. Trajektna linija Trogir-Drvenik Veli -Drvenik Mali isploviti će u 10 sati na relaciji Trogir-Drvenik Veli, bez uplova u Drvenik Mali.

Vrijeme sljedećeg tjedna

Jutra prvih dana veljače na kopnu će biti vrlo hladna i maglovita, ali će doći do smirivanja vremena i sunčanijih razdoblja poslijepodne. U drugom dijelu tjedna očekuje se jača južina i osjetno zatopljenje. Sporadična kiša moguća je uglavnom u gorju.

Na Jadranu će biti djelomično sunčano uz povremene slabe oborine. Početkm tjedna moguće je još malo kiše u Dalmaciji, a sredinom i na sjevernom Jadranu. Bura će oslabjeti i okrenuti na jugo, što će blago podići temperature.