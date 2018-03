Uplatili novac, ali im proizvod nikad nije isporučen

Blanka Gilja odjeću redovito kupuje preko interneta i nije imala problema do prosinca prošle godine, kada se ‘opekla’ kupujući preko webshopa Privon.hr. Kupila je majicu Tommy Hilfiger koja ju je koštala 370 kuna, ali do danas majicu, kao ni svoj novac, nije vidjela.

“Slali su mi konstantno iz tog Privona obavijesti o markiranoj odjeći, obući i nakitu sniženima i do 70 posto i, promislila sam, zašto ne bih pokušala nešto naručiti… Nasreću, nisam se pomamila, već sam se, eto, odlučila za taj jedan proizvod koji je trebao biti dar dragoj osobi za Božić. Ima ljudi koji su ostali kratki i za dvije do tri tisuće kuna jer im roba nikad nije dostavljena. Kad bih zvala Privon, molili su me za još tjedan strpljenja, da imaju problema s dobavljačima, da je roba oštećena u prijevozu i slično. Prije mjesec dana prestali su se javljati na pozive i odgovarati na mailove”, ispričala je Blanka za Slobodnu Dalmaciju.

Darija Najev Jurač, pravna savjetnica iz splitskog Savjetovališta za zaštitu potrošača, potvrdila je da su zaprimili više pritužbi na Privon te da su kupci oštećeni u iznosima variraju od 100 do 3000 kuna.

Ministarstvo ih natjeralo da prestanu primati narudžbe

Na kontakt broju Privona za klijente više se nitko ne javlja, a do odgovornih je nemoguće doći. Na stranici je objavljena tek obavijest klijentima, koju su objavili kako im naredilo Ministarstvo gospodarstva.



“Nažalost, moramo Vas obavijestiti da je tvrtka sada u blokadi, ne prima narudžbe od 30. siječnja 2014. godine, te nije u mogućnosti ispuniti svoje obaveze. Ako imate otvorene narudžbe a još niste primili robu, radimo sve što je moguće da vam je što prije isporučimo ili vratimo novac… Kroz iduća dva tjedna obavijestit ćemo vas o razvoju situacije te načinu podmirenja obaveze prema vama. Još jednom se ispričavamo zbog nastale situacije i zahvaljujemo na strpljenju”, piše u obavijesti.

Inače, i Ministarstvo gospodarstva je zaprimilo dosad 123 pritužbe na Privon od strane kupaca kojima trgovac nije isporučio kupljeni proizvod, te su tražili raskid ugovora i povrat uplaćenog iznosa. Obavljeni su inspekcijski nadzori nad navedenom tvrtkom od kojih su neki još u tijeku, a dosad su 42 pritužbe riješene u korist potrošača, te je trgovac izvršio povrat uplaćenih novčanih sredstava.