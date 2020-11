UPLAKANA LIJEČNICA ISPRIČALA: ‘Mlada majka četvero djece skinuta je s respiratora… Jučer je bila korak do smrti’

Čim je pacijentica progovorila, liječnica joj je dala svoj mobitel te je žena nakon gotovo dva tjedna ponovno čula svoju djecu

Gotovo je 300 ljudi danas u Hrvatskoj na respiratoru. Za liječnike i medicinske sestre je trenutak kada skinu pacijenta s respiratora i on krene samostalno disati ipak najvažniji. Prije par dana u sisačkoj bolnici taj trenutak došao je za 34-godišnju majku četvero djece.

Čim je pacijentica progovorila, liječnica joj je dala svoj mobitel te je žena nakon gotovo dva tjedna ponovno čula svoju djecu. Majka koja je završila na respiratoru izašla je s jedinice intenzivnog liječenja.

“Onog časa kad smo mi nju odvojili od respiratora i kad je mogla razgovarati, dali smo joj telefon i razgovarala je sa svojim članovima obitelji. Slušaš kako ona razgovara sa svojom djecom o običnim stvarima, o školi, razumijete… A jučer je bila korak do smrti praktički. To vas ispuni zadovoljstvom, jer to je razlog zašto radiš ovaj posao”, kazala je kroz plač za RTL Danas Gordana Živanović Posilović, voditeljica Odjela za anesteziologiju u OB Sisak.

‘Ovo je ratno stanje’

Devetero pacijenata nalazi se na respiratoru dok je u sisačkoj bolnici smješteno više od 50 Covid pacijenata. Tamo postoje dvije jedinice intenzivnog liječenja te kažu da je puno drugačije sada nego što je bilo na proljeće. Dragana Aleksić, glavna sestra Odjela za anesteziologiju OB Sisak, kaže da je sada puno stresnije.

“Sestre su dosta iscrpljene i umorne. Imamo ih 22 na odjelu, rade dan i noć s tim da su jedan dan slobodne. Radi se, organizirane su, u timu smo. Iscrpljeni jesmo, ali kad pacijent ode na odjel – onda to sve zatomimo i sretni smo”, govori Aleksić za RTL Danas.

Voditeljica Odjela infektologije u sisačkoj bolnici, Tonka Jozić Novinc, u ratu je bila na fronti te je sada ponovno na prvoj crti. Kaže da su “ono bile bombe koje padaju i da nije bilo ugodno, ali da je ovo po načinu i opsegu bolesnih ratno stanje”.

“Nema se dovoljno sredstava iako se trudimo da svi imamo sve. Po broju pacijenata koji pristižu, po načinu zbrinjavanje je to što nema ratnog vremena i to je kao rat. Nema radnog vremena, radite koliko je potrebno”, govori liječnica.

‘Živimo s pacijentima’

Samo godina dana dijelu medicinsku sestru Dubravku Habibović od mirovine, pa čak i nakon 30 godina rada na odjelu, kaže da nije razmišljala da ostavi kolege.

“Nama je ljudski je uvijek teško. Bez obzira na ovaj COVID. Smjene su 12 sati. Vi s tim pacijentima živite. Vi ste s njima više nego sa svojima kod kuće. Kod kuće prespavate, a ovo sve drugo naravno da je teško, posebno kad se pogorša stanje kod pacijenata”, kaže sestra Habibović.

“Morali smo sve stvari iznijeti iz jedne garderobe, tamo smo stavili dva kreveta. Sada ćete vidjeti sobu koja je priručni rendgen gdje slikamo pacijente. I tu smo sobu iskoristili noćas za bolesnike. Svi resursi koji postoje su profunkcionirali kao bolesnička soba”, kaže dr. Jozić Novinc.

Kako izgledaju pluća Covid pacijenta?

Liječnici iz OB Sisak pokazali su ekipi RTL-a Danas kako izgledaju pluća Covid pacijenta. Opisuju pluća kao ratište te objašnjavaju da je sve bijelo od upala.

“Kako se povećao broj bolesnika imamo određeni broj bolesnika koji odlazi kući, biva na kućnom liječenju nekoliko dana, dođe do pogoršanja simptoma, gušenje, respiratorni simptomi i oni se vraćaju u bolnicu i obično se svi primaju na terapiju kisikom”, kazao je ravnatelj OB Sisak Tomislav Dujmenović.

Nažalost, neke su bitke i u ovoj bolnici izgubljene.

