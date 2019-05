UPITALI PUPOVCA HOĆE LI GLASATI ZA KOLINDU ILI MILANOVIĆA: Ovo je bio njegov odgovor

SDSS-ov Milorad Pupovac tvrdi da se političara nikada ne pita za koga će glasati na predsjedničkim izborima

Milorad Popuvac, čelnik SDSS-a, danas je u Saboru upitan o budućim predsjedničkim izborima, tj. hoće li podržati Kolindu Grabar-Kitarović ili Zorana Milanovića. Na to pitanje, Pupovac je odgovorio kako se to političara nikada ne pita te da je to stvar osobnog izbora. “To se političara nikada ne pita, pa ne biste trebali ni mene pitati. To je, prije svega, nešto što je stvar osobnog izbora, a s druge strane stvar stranačkih tijela i rukovodstva.”

Pupovac također smatra da u prvom krugu nije realno očekivanti okupljanje ljevice oko jednog predsjedničkog kandidata, budući da će u prvom krugu više lijevoliberalnih opcija gurati svoje kandidate.

PUPOVAC UPOZORAVA: ‘Jačanje krajnje desnice treba zabrinuti sve ostale političke opcije’

Okrenuti prema ljevici?

Na pitanje vidi li Pupovac SDSS u potencijalno ujedinjenoj liberalnoj političkoj opciji, rekao je da su to njihovi partneri i da je šteta što se to nije dogodilo prije europskih izbora. Međutim, vidi priliku za popravak u predsjedničkim izborima.

“SDSS je u ovom trenutku okrenut prema strankama koje su lijeve, socijalno-zelene orjjentacije i mi mislimo da tu scenu treba osnažiti i ojačati jer je nakon ovih izbora jasno da na toj sceni postoji rupa koja nije dobra za hrvatsko biračko tijelo niti za politički pluralizam”. rekao je Pupovac koji je s SDSS-om i dalje u koaliciji s HDZ-om.