UPALJEN METEOALARM ZA VEĆINU HRVATSKE: Pada kiša, moguće je grmljavinsko nevrijeme; Nema boljih vijesti ni za idući tjedan…

U većem dijelu zemlje prevladavat će oblačno s kišom, mjestimice obilnom, osobito u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za srijedu

Lokalno može biti i pljuskova praćenih grmljavinom, vjerojatnijih u drugom dijelu dana na istoku zemlje i u unutrašnjosti Dalmacije. Uz obalu će biti čestih sunčanih razdoblja, a na jugu Dalmacije je vjerojatnost za oborinu najmanja.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će umjeren jugozapadnjak i jugo postupno, najprije na sjevernom dijelu, okretati na mjestimice jaku buru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 12 do 17, u Dalmaciji od 18 do 22 Celzijeva stupnja.

Na snazi je i žuti meteoalarm za većinu Hrvatske, osim za područje Knina i Dubrovnika.

Smirivanje prema večeri

U veće dijelu Hrvatske danas je uglavnom oblačno, pada kiša i pljuskovi s grmljavinom. Oborina je lokalno obilnija, a moguće je i jače nevrijeme, kako u dijelovima unutrašnjosti tako i na sjevernom Jadranu, javlja za N1 televiziju meteorologinja Tea Blažević.

Na jugu će se zadržati uglavnom suho. Na Jadranu će vjetar naglo mijenjati smjer na sjeverac i buru, i sjeverozapadnjak, na dijelu obale. Prema večeri će se situacija smirivati, oborina postupno prestajati, najprije u zapadnim područjima.

Nestabilno i u idućem tjednu

U četvrtak će isto biti nestabilno, već od jutra s kišom i pljuskovima, uglavnom u gorju i na istoku zemlje, te na krajnjem jugu. Petak bi mogao biti suh u većini predjela.

Nema stabilizacije, tako da će i u subotu biti prolaznih pljuskova, uglavnom u gorju i na sjevernom Jadranu, u noći na nedjelju na širem riječkom području i u sjeverozapadnoj unutrašnjosti uz granicu sa Slovenijom.

Kako javlja Blažević, stabilizacije, čini se, nema ni u idućem tjednu.